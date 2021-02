Phương Loan diện áo dài in hình ông xã Chí Tài

Trong loạt ảnh được Phương Loan chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người chú ý đến bộ áo dài của nữ ca sĩ có in hình ảnh của cố nghệ sĩ Chí Tài . Những hình ảnh cho thấy khoảnh khắc hạnh phúc trước đây của hai vợ chồng. Có thể thấy sau vài tháng trải qua biến cố, giọng ca Nếu xuân này vắng anh lạc quan, tươi tắn hơn. Điều đó giúp khán giả an tâm về tinh thần của cô ở thời điểm hiện tại.

Phương Loan cho biết đây là mẫu thiết kế được Brian Võ cùng một người chị may tặng cho cô và ông xã cách đây vài năm. Hôm nay, nữ ca sĩ quyết định diện trang phục này để đi lễ. Cô tiết lộ thêm: "Áo dài Tết của Bé Heo (tên gọi thân mật của Phương Loan) cũng do nhà may này may mỗi năm và rất đẹp".

Phương Loan tươi tắn hơn và trở lại với hoạt động ca hát sau biến cố Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn thấy những bức ảnh này, một tài khoản bình luận: “Tình yêu của cô chú thật đẹp, vậy mà ông trời nỡ bắt họ phải chia ly. Thương cô quá". “Chị Bé Heo hôm nay đẹp lắm nè. Chiếc áo dài cũng xinh và rất ý nghĩa, như kiểu anh sẽ luôn đồng hành cùng chị trên mọi nẻo đường. Hãy thêm nhiều chiếc áo như vậy nha chị, thương chị nhiều lắm", người xem khác viết. “Thương cô lắm, nhìn chiếc áo dài là biết cô nhớ chú thế nào rồi", người xem khác chia sẻ. Một cư dân mạng nói thêm: “Thấy cô vui vẻ trở lại rồi, chắc chú cũng yên tâm. Mọi người sẽ luôn bên cạnh động viên cô mà". “Cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Mình tin là chú sẽ luôn bên cạnh cô", một cư dân mạng nhắn nhủ.

Được biết sau biến cố, ca sĩ Phương Loan dần ổn định trở lại. Mới đây, nữ ca sĩ góp mặt trong dự án âm nhạc của trung tâm Thúy Nga. Bà xã nghệ sĩ Chí Tài cũng có những trải lòng về cuộc sống hiện tại: “Gần đây nhất Bé Heo có được một nhóm bạn nhỏ dễ thương đã giúp Bé Heo thấy cuộc đời này vẫn còn đẹp và ý nghĩa. Bây giờ Bé Heo đã đạp xe trở lại và mỗi buổi sáng chụp hình gửi cho các fan dễ thương. Mỗi ngày đi làm thỉnh thoảng coi bình luận rồi cười một mình. Niềm vui nhỏ đã làm cho Bé Heo vui trở lại, cảm ơn những người bạn nhỏ của Bé Heo”.