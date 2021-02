Phương Trinh Jolie né tránh nhắc đến Lý Bình: 'Khi nào cưới sẽ báo'

Dù giọng ca Khi nào anh ghé chơi khẳng định hiện tại cô độc thân nhưng thực tế nữ ca sĩ đang vướng tin đồn hẹn hò với trai đẹp Lý Bình , người từng xuất hiện cùng cô trong MV Nobody like you. Khi nghe nhắc đến tên của "người tình tin đồn", Phương Trinh Jolie cười trừ nói: “Đồn mà tới chương trình Tần số tình yêu nghe luôn hả trời. Nói thật tính Trinh không thích công khai chuyện tình yêu vì tình cảm là cái khó nói trước. Nếu hôm nay mặn nồng mai lại chia tay mà để khán giả biết thì mọi người sẽ buồn lòng nên Trinh muốn giữ riêng cho mình. Khi nào mình chính thức ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn rồi thì chắc chắn Trinh sẽ chia sẻ với khán giả”.