Phương Vy Idol từng trầm cảm vì bị miệt thị cơ thể sau sinh

Mở đầu câu chuyện, Phương Vy Idol cho biết cô từng bị stress vì tình trạng cơ thể tăng cân sau sinh. Nữ ca sĩ đã nhận phải rất nhiều bình luận ác ý từ cộng đồng mạng. Có lúc giọng ca Em đẹp nhất tối nay không muốn tiếp xúc với các trang mạng xã hội vì sợ bị ảnh hưởng đến tinh thần. Chia sẻ với host Xuân Lan, Phương Vy cho biết cô dùng cách ăn thật nhiều để vượt qua giai đoạn bị căng thẳng ấy khiến nữ siêu mẫu bất ngờ. Nữ ca sĩ 8X tâm sự, ngoài việc ăn để thỏa mãn bản thân với sở thích ẩm thực thì còn là cách để cô tăng sữa cho con.

Xuân Lan chia sẻ bản thân mình cũng từng trải qua gia đoạn mang bầu, sinh con nên thấu hiểu được cảm giác của các bà mẹ là phải ăn thật nhiều để cố gắng tạo sữa cho con. Đó chính là lý do khiến cho một số mẹ bỉm sữa tăng cân rất nhanh và xảy ra tình trạng body shaming (miệt thị ngoại hình). Host Xuân Lan cho biết có một khán giả gửi thư về chương trình, tâm sự chuyện sau khi sinh thì da bụng bị rạn, tăng cân một cách không kiểm soát và bị chồng nói rằng “thà ngủ với con heo còn hơn ngủ với cô”. Sau sự việc đó thì người chồng bỏ đi, người mẹ trẻ này quyết định ly hôn và nuôi con một mình.

Xuân Lan, Phương Vy lên án việc miệt thị cơ thể phụ nữ sau sinh Ảnh: BTC

Nói về việc làm mẹ, Xuân Lan cho rằng đây là thiên chức của một người phụ nữ và tất cả mọi người phải tôn trọng dù sau đó cơ thể có xảy ra như thế nào. Cựu giám khảo Vietnam Next Top Model tỏ ra bức xúc khi cư dân mạng "ném đá", chê bai hình thể phụ nữ sau sinh. "Phụ nữ phải được yêu thương, phải được trân trọng vì họ đã thực hiện thiên chức làm mẹ. Cho dù họ tăng cân, có béo phì thì đó là câu chuyện riêng của cuộc đời họ. Miễn sao họ hạnh phúc, miễn sao họ cảm thấy mình là người mẹ tuyệt vời của đứa con là được rồi. Vậy tại sao lại "ném đá", chê bai họ?", nữ siêu mẫu bức xúc.

Về phía mình, Phương Vy Idol tâm sự nếu cô là người phụ nữ trong câu chuyện mà Xuân Lan kể, nữ ca sĩ không chắc mình có đủ dũng cảm để vượt qua. Quán quân Vietnam Idol 2007 cho biết cô may mắn hơn một số chị em khác khi được ông xã dành nhiều sự động viên sau khi sinh. "Tôi may mắn khi ông xã lúc nào cũng ở bên cạnh, động viên, không những thế còn phải chịu đựng. Khi gặp căng thẳng thì những người thân bên cạnh là người phải chịu đựng những bực tức của mình và may mắn khi tôi có ông xã ở bên. Khi chị em đối diện với việc này, trước khi chọn phương pháp giảm cân nên tự hỏi bản thân mình giảm cân vì điều gì", cô nói.

Phương Vy may mắn khi ông xã luôn bên cạnh, động viên tinh thần Ảnh: BTC

Một số bí quyết mà Xuân Lan chia sẻ với các chị em sau sinh là phải vận động nhẹ nhàng để cơ thể khỏe mạnh, cho con bú sữa mẹ và vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ, ăn nhiều rau củ… Tuy trái với một số quan điểm của ông bà xưa, nhưng theo nữ siêu mẫu đây là những nghiên cứu khoa học để giúp các bà mẹ khỏe hơn thay vì ở cữ và không vận động để xảy ra tình trạng tăng cân nhanh chóng.