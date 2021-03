Ploy Chermarn: Nữ hoàng phòng vé U.40 xứ chùa vàng

Nhắc đến những đóa hồng khuynh đảo màn ảnh xứ chùa vàng hơn 2 thập niên qua, Ploy Chermarn sẽ là cái tên được nhiều khán giả nhớ tới đầu tiên. Gia nhập làng giải trí từ năm 1995, nữ diễn viên 8X nhanh chóng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, phong cách biến hóa đa dạng cùng tài năng diễn xuất “không phải dạng vừa”. Người đẹp sinh năm 1982 là một trong những ngôi sao hiếm hoi thành công ở phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Tên tuổi của Ploy Chermarn nổi đình đám trên màn ảnh rộng Thái Lan nhờ bộ phim The Love of Siam (2007). “Chị đại” U.40 cũng khẳng định đẳng cấp diễn xuất với loạt siêu phẩm điện ảnh: See Prang (4 câu chuyện kinh dị), Buppha Reborn, Rahtree's Revenge, Teacher’s Diary (Nhật ký tình yêu)… và được mệnh danh là “nữ hoàng phòng vé” Thái Lan