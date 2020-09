Quân A.P trở lại Vpop sau hơn 1 năm vắng bóng

Sau hơn 1 năm vắng bóng kể từ You Are My Crush, Quân A.P mới chính thức trở lại đường đua Vpop với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Bông hoa đẹp nhất. Tuy chưa hé lộ nhiều về âm nhạc cũng như hình ảnh MV nhưng trong poster chính thức vừa ra mắt gợi được nhiều sự tò mò từ phía khán giả. Quân A.P gây ấn tượng đặc biệt với hình ảnh lịch lãm, đứng tình tứ với một cô gái trong lồng kính, bên cạnh là một bông hoa đang nở rộ tới thì đẹp nhất. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng “nhá hàng” một poster khác đứng dưới cơn mưa tầm tã, lịch thiệp che dù cho một cô gái. Vì vậy, các fan của anh dự đoán đây sẽ là một bản nhạc buồn.