Quản lý cũ tiếp tục kiện Michael Jackson đòi 3 triệu USD

Năm 2012, Tohme R. Tohme - quản lý cuối cùng của Michael Jackson đâm đơn kiện Jackson Estate (tổ chức quản lý di sản của ca sĩ quá cố), đòi trả số tiền 20 triệu USD, tính luôn số tiền thu nhập của "ông hoàng nhạc Pop" sau khi qua đời. Đây được Tohme tuyên bố là tiền hoa hồng sau khi ông giúp Michael Jackson hoàn thành bộ phim This is it (2009). Đại diện Jackson Estate cho biết họ ghi nhận những đóng góp của Tohme cho sự nghiệp của Michael Jackson nhưng hợp đồng của ông đã không còn hiệu lực kể từ khi nam ca sĩ từ trần. Đơn kiện được Tohme nộp lên tòa án và kéo dài đến tận 8 năm vẫn chưa giải quyết xong.