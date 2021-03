Quyền Linh 'choáng' trước giám đốc ngân hàng xinh đẹp lên truyền hình kiếm bạn trai

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 705 lên sóng với sự tham gia của Văn Dương Cẩm Duyên (27 tuổi), đang làm giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng ở TP.HCM và Bùi Trung Hiếu (32 tuổi), đang làm nhân viên kinh doanh ở Long An.

Vừa mới nghe giới thiệu, MC Quyền Linh và Hồng Vân đã "choáng" khi mai mối cho cặp đôi được “cả sắc cả tài” này. Cẩm Duyên có ngoại hình ưa nhìn, có tài ăn nói, biết nấu ăn. Cô cũng là người cá tính mạnh nên có chút thẳng tính. Nữ giám đốc chia sẻ đã trải qua 3 mối tình. Nói về lý do chia tay, Cẩm Duyên tâm sự do bạn trai không thật lòng với mình, quen một lúc nhiều người nên cô chủ động rút lui. Đến với chương trình, cô mong tìm được người chung thủy, rõ ràng trong những mối quan hệ. Về ngoại hình, cô thích người cao từ 1,7 m trở lên, có gu thời trang và biết nấu ăn.

Trong khi đó, Trung Hiếu là người có ý chí cầu tiến, biết nấu ăn, không hút thuốc, hòa đồng, vui vẻ. Nói về điểm yếu, anh cho biết mình hơi thẳng thắn trong công việc nên đôi khi mọi người không thích. Chia sẻ về tình trường của mình, đàng trai kể anh đã trải qua 3 mối tình. Khi được hỏi về hình mẫu bạn gái, Trung Hiếu cho biết anh mong gặp được người chung thủy, ngoại hình ưa nhìn, tính cách vừa truyền thống và cũng cần chút hiện đại. Nam khách mời nói thêm, mình từng gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân và phải lắp inox nên giờ đi đứng không được thuận tiện. Điều bất ngờ là Cẩm Duyên cũng gặp trường hợp tương tự vào năm học lớp 10. Chia sẻ này khiến hai MC vô cùng sửng sốt: "Trời ơi đứa bị bên chân trái đứa bị chân phải. Bên đây 3 mối tình, bên kia cũng 3 mối tình luôn. Hai đứa này có nhiều điểm tương thích với nhau quá".

Cô gái xinh đẹp khiến Quyền Linh hoang mang khi đặt chỉ tiêu chọn bạn trai vòng ba phải to Ảnh chụp màn hình

Tiếp đó, khi Quyền Linh bước sang hàng rào để xem mặt đàng gái, anh ngỡ ngàng trước nhan sắc xinh đẹp của Cẩm Duyên và bày tỏ: "Đàng trai của tui chịu đàng gái rồi nha. Thấy là chịu rồi đó, xinh quá à". Nam MC đặt câu hỏi về những điều không thích ở đàn ông, Cẩm Duyên thẳng thắn rằng cô không thích người lăng nhăng và có vòng ba "lép". Chia sẻ này khiến Quyền Linh hoang mang và vội gọi đàng trai đứng dậy để "kiểm tra" khiến cả trường quay bật cười. Khi nam MC thắc mắc về tiêu chuẩn lạ của đàng gái, cô hài hước: "Tại vì con thấy những người có tiền thì mông đằng sau hơi to, vì để ví tiền to đó". Trước tình huống này, Quyền Linh lắc đầu bật cười: "Trời ơi quan niệm mấy người mông to là tiền nhiều, lạ quá trời".

Khi hỏi ý kiến người thân tham gia chương trình, Trung Hiếu bị bố "bóc phốt" là chỉ biết nấu mì gói khiến Hồng Vân trêu chọc: "Ủa thì ra là giả dối hả, mì gói là món ăn của đại đất nước mình chứ không phải miền Tây nha, ai nấu mì gói cũng được mà. Lúc này, nam khách mời chỉ biết ngậm ngùi không nói nên lời.

Trung Hiếu bị bố "bóc phốt" nói dối chuyện mình biết nấu ăn Ảnh chụp màn hình

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, cặp đôi được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Trung Hiếu thẳng thắn đặt câu hỏi: "Em có sợ quen con trai trưởng (con đầu) không?". Cẩm Duyên hỏi lại: "Tại sao phải sợ?", khiến Quyền Linh thích thú. Anh bước đến tán dương: "Chú khoái nhất câu con hỏi tại sao phải sợ đó. Mắc mớ gì sợ, chú khoái nhất câu đó luôn, phụ nữ hiện đại không sợ điều gì cả. Câu đó hay đó". Hồng Vân đứng bên này liền trêu chọc: "Trời ơi tui sợ ông thiệt đó Linh. Ông thích mà cái mặt ông giống như chuẩn bị đâm người ta vậy đó".

Trong cuộc gặp mặt, hai khách mời thoải mái chia sẻ về công việc, cuộc sống và định hướng cho tương lai. Cẩm Duyên thẳng thắn cho biết cô định hướng lập nghiệp ở TP.HCM vì công việc đang phát triển tốt. Ngoài ra, vì tính chất công việc nên cô rất bận rộn, không có nhiều thời gian cho việc hẹn hò. Trung Hiếu bày tỏ anh sẽ thấu hiểu cho bạn gái ở điểm này vì mình cũng là người đã đi làm.

Quyền Linh tiếc nuối khi cặp đôi có nhiều điểm tương đồng nhưng không thể cùng bấm nút hẹn hò Ảnh chụp màn hình

Đến giây phút quyết đinh, chỉ có Trung Hiếu bấm nút hẹn hò, còn Cẩm Duyên lại từ chối khiến mọi người tiếc nuối. Nói về lý do không bấm nút, cô cho biết mình thấy chưa rung động với đàng trai. Dù rất buồn và tiếc nuối nhưng Quyền Linh vẫn tôn trọng quyết định của người chơi và chúc cả hai sớm tìm được hạnh phúc của mình.