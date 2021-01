Quyền Linh tiếc nuối chàng trai bị từ chối hẹn hò vì quá nhút nhát

Tập 689 Bạn muốn hẹn hò do Quyền Linh và Hồng Vân dẫn dắt vừa lên sóng, với sự tham gia của Hoàng Văn Tưởng (30 tuổi - Nghệ An) đang làm nhân viên cơ khí tại Bình Dương và Lê Kiều Trang (29 tuổi - Thanh Hóa) đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Khi hàng rào tình yêu mở ra, cặp đôi được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Văn Tưởng gửi tặng cho bạn gái món quà là gấu bông kèm lời bày tỏ: "Nếu em thích chú gấu khác ấm áp hơn, lớn hơn thì đó là anh đây. Hi vọng chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu để có kết quả tốt đẹp hơn". Trong cuộc trò chuyện, Kiều Trang nhận xét Văn Tưởng nhìn bề ngoài hiền, ít nói. Nam chính liền đáp không phải anh ít nói mà vì mới gặp lần đầu nên có chút rụt rè.

Khi chia sẻ quan điểm về tình yêu, Văn Tưởng cho biết cần phải có sự chân thật, tin tưởng, phải chia sẻ cho nhau. Nam chính cũng mạnh dạn bày tỏ, nếu cả hai có thể cùng hẹn hò thì tết này anh sẽ dắt bạn gái về ra mắt gia đình. Văn Tưởng thành thật rằng bản thân là người hơi khô khan, trước đây cũng từng thích vài người nhưng chỉ thoáng qua.

Lúc này, MC Quyền Linh đặt câu hỏi: "Vậy với cô gái đối diện, em có chút cảm tình, con tim có cảm thấy thay đổi hay rung động gì chưa?", Văn Tưởng khẳng định ngay khi gặp bạn gái anh đã có cảm tình. "Con tim của em đập rất nhanh, rất hồi hộp, giọng nói của em cũng hơi rung", anh chia sẻ. Sau đó, nam MC tạo điều kiện cho đàng trai bước đến nắm tay để tạo cảm xúc với Kiều Trang. Nam chính tiếp tục "xin cơ hội tìm hiểu", khiến Quyền Linh nhăn mặt: "Nãy giờ xin cơ hội hoài, em xin 3 lần rồi đó. Hãy nói gì đó nhiều hơn với cô ấy đi". Lấy hết can đảm, Văn Tưởng bày tỏ bạn gái rất hiền lành, xinh và đúng với hình mẫu mình mong muốn. Anh khẳng định sẽ khiến bạn gái được ấm no, hạnh phúc và cảm thấy an toàn ở bên mình.