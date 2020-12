Rapper Mỹ gốc Việt làm MV tưởng nhớ Brittanya Karma

Rapper Mỹ gốc Việt Lady Dang trình làng MV Wonder Women. Đây là bài hát được Lady Dang sáng tác và ấp ủ trong 3 năm trước khi ra mắt khán giả. Sau khi hoàn thiện, nữ rapper đã quyết định công bố dự án vào ngày phim “bom tấn” Wonder Woman bản 1984 được công chiếu. Chia sẻ về lí do, Lady Dang cho biết lời bài hát cô ấy sáng tác đã được truyền cảm hứng từ ý nghĩa bộ phim này.