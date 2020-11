Ricky Martin muốn có thêm con

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ ET Online, Ricky Martin đã bộc bạch rằng anh mong muốn có thêm con. Ở thời điểm hiện tại, Ricky Martin đang nuôi dạy 4 người con với bạn trai Jwan Yosef, bao gồm cặp song sinh Valentino và Matteo (12 tuổi), bé gái Lucia (2 tuổi) và bé trai nhỏ nhất Renn (14 tháng tuổi). "Một số người nghĩ rằng tôi điên rồ nhưng tôi luôn khao khát một gia đình đông thành viên. Tôi vẫn còn hai phôi thai đang chờ đợi. Đó là những gì tôi mong muốn được chia sẻ", giọng ca The Cup of Life nói với phóng viên Kevin Frazier của tờ ET Online.