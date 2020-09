Robert Pattinson trở lại phim trường 'Batman'

Sau 2 tuần cách ly và phục hồi sức khỏe Robert Pattinson đã chính thức quay trở lại phim trường The Batman để “chạy nước rút” cho các cảnh quay tại Anh Quốc. Cánh paparazzi còn bắt được khoảnh khắc nam diễn viên đang tình tứ uống cà phê cùng bạn gái tại công viên hôm 17.9. Trong cùng ngày, đại diện hãng phim Warner Bros cũng đã đưa ra thông báo chính thức về việc tiếp tục sản xuất The Batman sau khoảng thời gian đình trệ vì dịch Covid-19

Hồi đầu tháng 9, hãng Warner Bros đột ngột cho hay quá trình sản xuất The Batman phải tạm dừng sau khi một thành viên đoàn làm phim bị nhiễm Covid -19. Trong thông báo, Warner Bros không hề nêu danh tính người mắc bệnh. Người phát ngôn của Warner Bros tuyên bố ngắn gọn: “Một thành viên của ê-kíp The Batman đã có kết quả dương tính với Covid-19 và đang cách ly theo đúng các quy trình đã được thiết lập sẵn”.

Tờ Vanity Fair lại khẳng định thành viên đó không ai khác chính là Robert Pattinson. Tuy nhiên phía đại diện của nam diễn viên vẫn giữ động thái im lặng từ thời điểm đó đến tận nay. Sau đó, đạo diễn của The Batman cũng đã lên kế hoạch thực hiện trước các cảnh quay không có Robert Pattinson để tiết kiệm chi phí và thời gian cho đoàn phim.

Việc Robert Pattinson khỏe mạnh trở lại trường quay trong thời gian ngắn là một tín hiệu đáng mừng với toàn thể ê-kíp The Batman. Một nguồn tin thân cận của Daily Mail cho hay nếu tiếp tục bị trì hoãn, nhà sản xuất sẽ phải mất không dưới 5 triệu USD để bù vào các khoản phí duy trì đội ngũ sản xuất.

Dịch Covid-19 cũng khiến cho đoàn phim The Batman phải liên tục chỉnh sửa kế hoạch quay. Theo dự tính ban đầu, 75% bộ phim sẽ được quay tại Liverpool vì đây địa điểm phù hợp nhất để tái hiện thành phố Gotham. Tuy nhiên, vì một số hạn chế chính quyền đặt ra để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng mùa dịch, đoàn phim đã phải thay đổi hoặc hoãn lại một số các cảnh quay tại đây. Với tình hình này, việc ra mắt The Batman theo đúng kế hoạch vào đầu năm 2021 dường như là điều bất khả thi.