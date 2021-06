Sách nấu ăn từng thuộc về Marilyn Monroe được mang ra đấu giá

Ngày 5.6 (giờ Mỹ), tờ New York Post đưa tin 2 quyển sách dạy nấu ăn của cố diễn viên Marilyn Monroe sẽ lên sàn đấu giá với mức giá từ 50.000 - 75.000 USD (từ 1,1 đến 1,7 tỉ đồng). The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book và The New Joy of Cooking - đều xuất bản vào thập niên 1950 đã được xác nhận từng thuộc quyền sở hữu của "bom sex" tóc vàng. Marilyn Monroe kẹp các ghi chú viết tay ghi lại địa chỉ các cửa hàng tạp hóa, danh thiếp cửa hàng đồ ăn ngon trong khu vực Beverly Hills ở mặt sau sách cùng lịch trình ăn kiêng.