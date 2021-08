Sao Anh bị 'ném đá' khi khoe kiếm được cả triệu đô nhờ tung clip nóng lên mạng

Hôm 9.8, Stephen Bear vừa khiến dân mạng ngỡ ngàng khi khi đăng đoạn video dài 14 giây ghi lại cảnh nhạy cảm với bạn gái Jessica Smith lên Twitter . Cô gái trong clip cũng nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc “bỏng mắt” này lên trang cá nhân của mình. Hành động gây sốc của ngôi sao truyền hình thu hút sự chú ý của đám đông trên mạng. Ngoài clip "nhá hàng" trên Twitter, hot boy 31 tuổi còn tích cực kêu gọi người hâm mộ xem thêm các video khiêu dâm của mình trên một trang web giải trí (có trả phí) dành cho người lớn.

Stephen Bear khoe đã kiếm được 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng) trong vòng 12 tiếng sau khi đăng clip trên và kêu gọi mọi người nhấp vào đường link dẫn đến trang web, đăng ký để xem video nhằm giúp anh nâng con số này lên mức 2 triệu USD. Cô bạn gái của sao nam chương trình Celebrity Big Brother cũng vô cùng tự hào về “thành tích” của họ và khoe khoang trên trang cá nhân: “Tôi nghe nói hình ảnh của chúng tôi đang lan truyền trên Twitter, hơn 100 triệu lượt xem”. Hiện cặp đôi gây xôn xao này đang cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở Thổ Nhĩ Kỳ và thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ bên đối phương.

Bất chấp sự chỉ trích, cặp đôi tai tiếng này "tự hào" vì video 18+ của họ được lan truyền rầm rộ trên mạng ẢNH: TWITTER NV

Clip nóng của Stephen Bear và bạn gái thu hút sự chú ý, hiếu kỳ từ đám đông song cũng vấp phải không ít chỉ trích. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ khi đoạn phim 18+ này lại được đăng tải trên một nền tảng cộng đồng như Twitter và lan truyền rầm rộ. Các nhân vật nổi tiếng như Richinda Taylor (thuộc EVA Women's Aid), nữ diễn viên Dylan Morris, Jamie Gillies (thuộc tổ chức từ thiện CARE)… đã lên án sự xuất hiện của nội dung khiêu dâm này trên Twitter. Không ít dân mạng cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của video kể trên và yêu cầu nền tảng mạng xã hội nổi tiếng gỡ chúng xuống.

Stephen Bear tỏ thái độ không quan tâm những ý kiến chỉ trích. Trên Twitter hôm 10.8, nhân vật này bày tỏ niềm tự hào khi tên của mình và bạn gái được tìm kiếm rầm rộ trên mạng. Jessica Smith cũng lên tiếng: “Mọi người nên lo lắng về đời sống tình dục của chính mình trước khi bình phẩm về chúng tôi”.

Stephen Bear và bạn gái hiện tại phối hợp ăn ý trong việc tạo ra những clip nhạy cảm ẢNH: TWITTER

Stephen Bear đến từ Walthamstow, anh từng là một thợ lợp mái trước khi trở thành ngôi sao truyền hình thực tế. Hot boy sinh năm 1990 xuất hiện lần đầu trên Shipwrecked: The Island hồi 2011 rồi biến mất một vài năm trước khi tái xuất với chương trình Ex on the Beach (2015). Chàng trai này còn được biết đến với các chương trình thực tế nổi tiếng tại Anh như: Celebrity Big Brother, Just Tattoo of Us, Celebrity Ghost Hunt Live...

Trước khi làm dậy sóng mạng xã hội với clip ướt át cùng Jessica Smith, Stephen Bear vướng vào rắc rối pháp lý khi lén quay lại cảnh “giường chiếu” với bạn gái cũ vào tháng 8.2020 và tung lên một trang web khiêu dâm. Tại các phiên tòa sau đó, sao nam này liên tục phủ nhận các cáo buộc. Theo Mirror, phiên điều trần tiếp theo liên quan đến vụ việc được ấn định vào ngày 7.2 năm sau.