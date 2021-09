Sao ‘Harry Potter’ đột ngột ngã quỵ khi tham gia giải golf dành cho người nổi tiếng

Tom Felton sinh năm 1987, anh tham gia đóng phim từ khi lên 10 rồi nổi tiếng khắp thế giới nhờ hóa thân thành phù thủy Draco Malfoy trong loạt phim Harry Potter từ năm 2001 đến 2011. Việc lớn lên cùng nhân vật của mình khiến ngôi sao người Anh ghi dấu ấn sâu sắc trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả khắp thế giới. Ngoài loạt phim đã làm nên tên tuổi, nam nghệ sĩ 34 tuổi còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác như: Rise of the Planet of the Apes (Sự trỗi dậy của hành tinh khỉ), The Apparition (Ác quỷ hiện hình), In Secret, Against the Sun… Tom Felton cũng góp mặt trong bộ phim Save The Cinema dự kiến ra mắt năm 2022 và dự án Canyon Del Muerto đang trong giai đoạn hậu kỳ.