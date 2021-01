Sao Mỹ gốc Việt bỏ học đại học để đóng X-Men

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ qua mạng hôm 29.1, nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor (tên tiếng Việt: Trần Đồng Lan) đã tiết lộ về sự đánh đổi mạo hiểm khi quyết định đi theo con đường diễn xuất. Theo lời kể của mỹ nhân gốc Cần Thơ, cơ duyên diễn xuất đến với cô khi lên 18 tuổi. Lúc này, diễn viên trẻ bất ngờ giành được vai diễn đầu tiên trong bom tấn X-Men: Apocalypse. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Đồng Lan chuẩn bị vào đại học. “Tôi luôn nghĩ rằng tương lai của mình là phải vào đại học. Đó cũng là điều gia đình tôi luôn hướng tới. Vì vậy nên khi có vai diễn đầu tiên, tôi đã rất phấn khích và cảm thấy rằng: trời ơi, đây là một thế giới hoàn toàn mới mà tôi chưa hề biết tới”. Nữ diễn viên sinh năm 1997 phải đứng trước quyết định khó khăn: học đại học để có một tương lai an toàn và ổn định hay đóng phim và chấp nhận nhiều may rủi, thách thức?.

Trần Đồng Lan kể sau đó cô nhanh chóng nhận ra rằng ngành công nghiệp điện ảnh quá nhiều thách thức và chẳng có gì được đảm bảo. Với diễn viên trẻ vừa “chân ướt chân ráo” vào nghề, thật khó để có được công việc ổn định. “Đó là lý do tôi đã ngồi xuống với cha mẹ và tự hỏi: Đây có phải là một quyết định đúng đắn? Có phải tôi sẽ chỉ đóng X-Men và sẽ không chắc có thêm vai diễn khác?”, sao nữ 24 tuổi chia sẻ. Mỹ nhân gốc Việt thừa nhận cô lo ngại bản thân đang từ bỏ tương lai ổn định để theo đuổi một ước mơ thực sự có nhiều rủi ro.

Lana Condor không hối hận khi quyết định gác lại việc học để theo đuổi diễn xuất ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước lựa chọn căng thẳng, cha mẹ của Lana Condor đã quyết định rằng cô có thể hoãn học đại học một năm để theo đuổi diễn xuất nhưng với điều kiện cô sẽ làm việc chăm chỉ gấp nhiều lần để đảm bảo rằng sẽ giành được những vai diễn tiếp theo đồng thời chịu được những thách thức trong ngành. “Tôi phải đưa ra lựa chọn và tự hỏi: mình có đủ tin tưởng vào bản thân không? Có đủ dũng cảm để đi theo con đường mới mẻ này và làm việc chăm chỉ để có cơ hội tỏa sáng? Cuối cùng, tôi đã chọn theo đuổi diễn xuất. Tôi rất vui vì đã lựa chọn điều đó, nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tham gia To All The Boys”, Trần Đồng Lan tiết lộ.

Với thành công hiện tại của Lana Condor, có thể thấy quyết định mạo hiểm của cô đã đem lại những thành công ngoài mong đợi. Từ vai phụ mờ nhạt trong X-Men: Apocalypse đến hai vai diễn khiêm tốn trong High School Lover và Patriots Day, ngôi sao gốc Việt bất ngờ vụt sáng thành sao khi xuất hiện trong To All the Boys I've Loved Before trên Netflix . Thành công ngoạn mục của tác phẩm đưa Trần Đồng Lan từ diễn viên không tên tuổi trở thành ngôi sao trẻ sáng giá trên màn ảnh đồng thời là thần tượng của hàng triệu khán giả tuổi teen khắp thế giới. Mỹ nhân 9X bắt đầu được truyền thông Hollywood săn đón, xuất hiện trên nhiều ấn phẩm nổi tiếng, tham gia nhiều dự án phim chất lượng đồng thời truyền cảm hứng lớn lao cho những người trẻ đang nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng tại kinh đô điện ảnh thế giới

Thời gian qua, Trần Đồng Lan gây sốt trở lại nhờ To All The Boys: Always and Forever sắp được trình làng ẢNH: NETFLIX

Sau hai phần phim To All the Boys thành công vang dội, cái tên Lana Condor lại được “hâm nóng” trở lại với phần 3 mang tên To All The Boys: Always and Forever dự kiến ra mắt vào ngày 12.2 tới. Chia sẻ về nhân vật Lara Jean trong phần phim sắp trình làng, Trần Đồng Lan cho hay: “Tất cả các lựa chọn trước đây của cô ấy đều xoay quanh những mối quan hệ nhưng điều quan trọng trong phần mới là các quyết định của Lara đều tập trung vào tương lai của chính cô ấy, nơi cô ấy cảm thấy mình phải hạnh phúc và trưởng thành nhất”. Nữ diễn viên 9X cũng bày tỏ sự thấu hiểu, đồng cảm với nhân vật khi phải đối mặt với những quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời. “Tôi cũng đang cảm thấy như Lara Jean, tôi đang lớn lên, đang cố gắng tìm ra những gì mình muốn phấn đấu cho tương lai và cố gắng đưa ra những lựa chọn tốt cho bản thân. Đó là một hành trình trưởng thành khó khăn song cũng rất thú vị”, ngôi sao trẻ nói thêm.

Cũng trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Lana Condor tâm sự cô may mắn vì bản thân không bao giờ phải lựa chọn hoặc là tình yêu hoặc trở thành chính mình. Người đẹp 24 tuổi cho biết ngoài đời, cô có một người bạn trai ủng hộ mình vô điều kiện, đó là nam diễn viên - nhạc sĩ người Mỹ Anthony De La Torre . Sao nữ chia sẻ rằng người yêu muốn mọi ước mơ của cô thành hiện thực và chấp nhận việc cả hai sẽ có lúc phải xa nhau vì Đồng Lan đang phải làm việc khắp thế giới. “Anh ấy biết rằng diễn xuất là ước mơ của tôi và tôi say mê với công việc ấy. Vì vậy, anh ấy không bao giờ buộc tôi phải lựa chọn giữa anh ấy với sự nghiệp của bản thân”, sao nữ đình đám bộc bạch.

Nữ diễn viên gốc Việt hạnh phúc vì bạn trai luôn ủng hộ trong mọi quyết định ẢNH: INSTAGRAM NV