Sao nữ diện đầm xuyên thấu táo bạo trên thảm đỏ Emmy

Sáng 20.9 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải Emmy lần thứ 73 bắt đầu với màn “đổ bộ” của dàn sao đình đám trên thảm đỏ trong những thiết kế lộng lẫy, đẳng cấp và thu hút nhất. Bên cạnh đó, sự kiện cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tên tuổi với những bộ cánh táo bạo, thách thức ánh nhìn của đám đông. Điển hình như nghệ sĩ piano Our Lady J, cô xuất hiện nổi bật với bộ váy đen được làm bằng chất liệu xuyên thấu giúp sao nữ khoe trọn những đường nét cơ thể cùng nhiều hình xăm nổi bật. Biên kịch 43 tuổi không ngại “thả rông” vòng một, khiến phần ngực lộ rõ sau lớp vải mỏng manh.

Trang phục lộ liễu của Our Lady J khiến nhiều người xem không khỏi đỏ mặt trước sự can đảm, tự tin của nữ nghệ sĩ chuyển giới. Tuy nhiên, người hâm mộ của cô dường như đã quá quen với phong cách táo bạo của ngôi sao piano này. Trước đó, sao nữ 7X nhiều lần xuất hiện với những bộ cánh tương tự. Cô cũng nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc đời thường trong những trang phục xuyên thấu hay cắt xẻ táo bạo.

Our Lady J xuất hiện tại Lễ trao giải Emmy 2021 với tư cách là đồng biên kịch của loạt phim Pose. Mùa cuối của sêri này nhận hàng loạt đề cử quan trọng trong đêm trao giải diễn ra tại Los Angeles (Mỹ). Trong số đó phải kể đến đề cử Phim chính kịch xuất sắc nhất, Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập cho Billy Porter và Mj Rodriguez, Đạo diễn xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập… Our Lady J cùng 4 biên kịch khác nhận đề cử Kịch bản xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập. Tuy nhiên, cô cùng các cộng sự đã để vuột mất chiến thắng ở hạng mục này vào tay nhà biên kịch Peter Morgan của The Crown.