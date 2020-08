Sao Việt vỡ òa vụ giải cứu bé trai 2 tuổi ngoạn mục

Mới đây, thông tin về việc bé Gia Bảo bị một phụ nữ bắt cóc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Liên quan đến vụ việc này, tối 22.8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan chức năng liên quan giải cứu thành công bé trai. Nghi phạm bắt cóc bé Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê ở tỉnh Cao Bằng). Sau khi bắt cóc bé Gia Bảo, Thu đã đưa về phòng trọ tại P.Khắc Niệm (TP.Bắc Ninh) và thay quần áo cho nạn nhân. Đến khoảng 3 giờ sáng 22.8, Thu chở bé Gia Bảo về nhà Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ngụ tại H.Yên Sơn, Tuyên Quang) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu khai chỉ vì bị hỏng thai, sợ người yêu nghi ngờ, Thu đã đến công viên bắt cóc bé Gia Bảo đưa về gặp người yêu và gia đình để được làm đám cưới.

Có thật người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi để muốn được cưới?

Bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc này, Ngọc Lan chia sẻ sau khi biết thông tin bé trai 2 tuổi bị bắt cóc, cô đã theo dõi xuyên suốt và liên tục cập nhật thông tin. Nữ diễn viên phim Luật trời tâm sự ban đầu khi nghe một vài báo đưa tin đã tìm được bé, cô vẫn chưa tin đó là sự thật mà vẫn tiếp tục theo dõi và chờ đợi, đến khi hình ảnh nghi phạm đưa lên cô mới tin tưởng và bày tỏ sự vui mừng khi nghe tin bé đã an toàn trở về nhà. Ngọc Lan rất phẫn nộ và bức xúc trước những kẻ bắt cóc này. Cô mong pháp luật có biện pháp xử phạt thích đáng để răn đe, làm gương cho kẻ khác.

Mọi người vỡ òa khi thấy bé Gia Bảo bình an đoàn tụ với gia đình ẢNH H.M

“Những kẻ bắt cóc này nên bị tử hình, không có cơ hội nào cho họ quay lại cả. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh là mình quá khổ nên kém suy nghĩ, nếu khổ có thể làm việc khác chứ sao lại cướp đi con của người khác. Nếu như bé không được tìm thấy, không thể trở về nhà có phải là cha mẹ đã mất con rồi không. Tôi rất gay gắt trước những hành vi này, không thể để họ ở tù vài năm rồi lại làm tiếp những việc như vậy”, người đẹp thẳng thắn.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em đã đưa bé trai 2 tuổi đi đâu, làm gì?

Ngọc Lan tâm sự từ khi sinh con, cô đã bị lo lắng thái quá, đôi khi dẫn tới hoang tưởng những chuyện xấu xảy ra với con mình. Nữ diễn viên luôn tự nhắc mình và dặn người nhà luôn phải để mắt đến con. Theo Ngọc Lan, dù chỉ là một cái chớp mắt cũng đủ để khiến con gặp nguy hiểm như bị bắt cóc, bị ngã ra đường hay bị phỏng nước sôi. “Với trẻ con, tôi thiếu điều có thể banh mắt thật to để nhìn nó suốt ngày, tôi hay lo sợ và hoang tưởng con mình bị thế này thế kia. Cơ bản là không ai muốn xảy ra chuyện này cả, ngay cả cha mẹ của bé này cũng vậy, không ai muốn con mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Việc này chỉ là sơ suất thôi, mình giữ cỡ nào đi nữa nhưng chỉ một chút vô ý đã xảy ra những chuyện đáng tiếc. Tôi luôn khuyên bản thân mình và ngay cả mọi người luôn phải cẩn thận hết sức đối với con. Thật sự có nhiều gia đình không có điều kiện để có người luôn trực để chăm bé, nhiều gia đình mưu sinh còn phải đem con theo thì làm sao an toàn tuyệt đối được, nhưng đó là hoàn cảnh buộc họ phải như thế. Mình chỉ biết cầu mong cho những đứa trẻ luôn được an toàn trong vòng tay bố mẹ thôi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Phương Vy Idol mong các bậc cha mẹ luôn đề cao cảnh giác khi đưa con đi chơi ở những nơi như công viên, đường phố Ảnh: FBNV

Bà mẹ Phương Vy Idol cũng không giấu được sự vui mừng khi hay tin đã tìm thấy bé trai bị bắt cóc. Giọng ca Có đôi lần cho biết: “Thật sự chỉ cần tưởng tượng đến cảnh con mình bị một người nào khác dẫn đi thôi thì bất cứ cha mẹ nào cũng có cảm giác như trời đất sụp đổ. Làm cha làm mẹ ai cũng thương con, chắc chắn khi rơi vào hoàn cảnh này ai cũng sẽ hoang mang. Nhưng người cha này đã rất nhanh trí khi nhanh chóng nhờ công an, bạn bè, cộng đồng mạng để nhờ giúp đỡ. Thật may mắn khi cháu bé đã được tìm thấy và an toàn trở về nhà. Khi biết thông tin này, chắc không riêng tôi mà mọi người đều vỡ òa và mừng cho cháu bé lẫn gia đình”.

Bên cạnh đó, Phương Vy cũng chia sẻ đến bậc cha mẹ sau câu chuyện này: “Chỉ cần một cái chớp mắt thôi là mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi. Bản thân tôi cũng không dám nói trước điều gì, chỉ mong các bậc cha mẹ bằng mọi cách phải nâng cao sự đề phòng của mình để bảo vệ con, nhất là trong không gian mở ngoài xã hội như đường phố, công viên… Khi đi cùng con, mọi giác quan của chúng ta đều phải bật lên, phải cảnh giác vì xã hội bây giờ có quá nhiều thành phần bất hảo mà mình không biết được ai là ai cả”.

Thúy Diễm gay gắt mong cơ quan chức năng áp dụng hình phạt nặng nhất dành cho những kẻ bắt cóc để răn đe Ảnh: FBNV

Đồng quan điểm, diễn viên Thúy Diễm cho biết ở vị trí một người mẹ, cô không khỏi hoang mang. Bà xã Lương Thế Thành chia sẻ bé trai bị bắt cóc chỉ lớn hơn con cô vài tháng nên cô cảm nhận được nỗi đau. “Khi hay tin cháu bé đã tìm được, tôi không biết có nên tin hay không. Khi xác nhận được rồi, tôi vỡ òa. Mà đây chỉ là trường hợp may mắn thôi, vì có biết bao nhiêu bé bị bọn xấu bắt cóc. Tôi nghĩ đây là kinh nghiệm nhớ đời cho những người làm cha mẹ, đặc biệt là khi con còn nhỏ, không thể tự bảo vệ mình. Hi vọng sau chuyện này, người nào có con nhỏ cũng phải để tâm, chú ý hơn". Đồng thời, diễn viên Cát đỏ cho rằng nên áp dụng trừng phạt nặng nề nhất để làm gương cho bọn tội phạm trước hành vi bắt cóc này.

Trong khi đó, Hồng Phượng cho biết bản thân cô không khỏi bức xúc trước vụ việc này. Nữ MC cho rằng trước hết, trách nhiệm thuộc về cha mẹ. Cô chia sẻ: “Khi Phượng đưa con ra ngoài chơi là không bao giờ được rời mắt khỏi con vì các bé rất hiếu động, cho dù không bị người lạ dụ dỗ cũng sẽ dễ xảy ra tai nạn. Qua sự việc này, Phượng cũng đánh giá cao khả năng điều tra của lực lượng cảnh sát. Bằng nghiệp vụ chuyên môn cao, các anh đã nhanh chóng tìm thấy bé chỉ sau 1 ngày. Đồng thời Phượng nghĩ cũng phải có những hình thức chế tài thật nghiêm với những đối tượng vi phạm quyền trẻ em... Cho dù vô tình hay cố ý thì những sự việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các bé, không khéo sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai sau này nữa”.