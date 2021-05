Sao 'X-men' cởi trần khoe hình thể sau chuyển giới

Ngày 25.5, Elliot Page (tên cũ: Ellen Page ) tự tay đăng tải hình ảnh khoe cơ thể rắn rỏi sau khi chuyển giới lên tài khoản Instagram cá nhân. Trong đó, nam diễn viên để lộ cơ bụng 6 múi săn chắc, nhìn thẳng vào ống kính và nở nụ cười rạng rỡ. Ngôi sao 34 tuổi viết: "Chiếc quần bơi đầu tiên của người chuyển giới" kèm theo loạt hashtag "niềm vui của người chuyển giới" và "người chuyển giới luôn đẹp". Elliot Page tiết lộ thực hiện phẫu thuật vào cuối năm ngoái thông qua cuộc phỏng vấn với tạp chí Time hồi tháng 3 vừa qua.

Elliot Page cảm thấy được "là chính mình" sau khi thực hiện phẫu thuật chuyển giới Ảnh: Instagram NV

Chưa đầy một ngày, bài viết của Elliot Page đã nhận về hơn 2,4 triệu lượt "thả tim" cùng hàng nghìn bình luận từ bạn bè và khán giả. Bạn diễn của anh trong The Umbrella Academy Justin H. Min hài hước: "Sẵn sàng cho mùa hè". Justin Cornwell trầm trồ: "Anh bạn khiến tôi liêu xiêu với thân hình này đó!". Nina Dobrev bày tỏ: "Anh trông tuyệt quá. Hạnh phúc là điều quan trọng nhất". Nữ ca sĩ Miley Cyrus khen Elliot Page nóng bỏng kèm theo biểu tượng hình trái tim.

Elliot Page rất hạnh phúc với cơ thể của mình sau khi chuyển giới . Theo CNN, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi tháng 4, sao phim X-Men: Days of Future Past cho biết phẫu thuật chuyển giới như "phao cứu sinh" của anh: "Tôi muốn mọi người biết rằng được sống thật với chính mình không chỉ thay đổi cuộc đời tôi mà nó còn cứu sống cả tôi. Tôi tin rằng nhiều người khác cũng vậy. Khi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh người, tôi nhìn bản thân trong gương và tự nhủ: "Đây mới là mình". Tôi không còn hoảng sợ. Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào ngực và cảm thấy vô cùng thoải mái".

Elliot Page cám ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ quyết định chuyển giới của anh Ảnh: Instagram NV

Elliot Page sinh năm 1987 ở Canada. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi lên 10 với bộ phim Pit Pony. Tham gia nhiều dự án phim ảnh nhưng tên tuổi của Elliot Page vẫn không được nhiều người biết đến cho khi hóa thân thành Juno MacGuff trong Juno (2007). Thành công với vai diễn Juno cũng đã mang về cho nam diễn viên trẻ một đề cử Oscar. Kể từ đó, ngôi sao gốc Canada nhận nhiều hợp đồng đóng phim lớn như Inception (2010), To Rome with Love (2012), X-Men: Day of Future Past (2014)... Năm 2014, anh tuyên bố mình là người đồng tính. Năm 2018, Elliot Page kết hôn với bạn gái Emma Portner sau 6 tháng hẹn hò.