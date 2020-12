Sao X-Men phấn khởi khi được tiêm vắc-xin Covid-19

"Đây là một ngày đặc biệt, tôi cảm thấy thật phấn khởi. Bất cứ ai sống đến tuổi này như tôi đều hiểu tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin. Tỷ lệ tiêm vắc-xin ở người già nên là 100%, bởi vì nó không chỉ tốt cho chính bạn mà còn tốt cho những người thân của bạn. Bạn đang làm việc có ích cho xã hội. Tất nhiên tôi không thấy đau mà còn khá thoải mái. Thật tốt khi tôi có thể gặp gỡ trực tiếp các nhân viên y tế và nói lời cảm ơn với họ vì họ đã làm việc thật chăm chỉ", ông viết trên Instagram ngày 17.12.

Được biết, ngôi sao The Lord of the Rings sẽ phải tiêm nhắc lại sau 21 ngày kể từ mũi đầu tiên vào ngày 16.12. Quá trình tiêm vắc-xin của ông Ian McKellen đã được ống kính máy quay của tờ ITV ghi lại. Bản thân nam diễn viên cũng đã có những lời chia sẻ tương tự về trải nghiệm đặc biệt này.

Nam diễn viên từng được hai lần đề cử giải Oscar tiếp tục bộc bạch trên Twitter: "Tôi cảm thấy phấn khởi và yêu đời, bản thân tôi thành thật khuyên mọi người hãy mau chóng tiêm loại vắc-xin này".

Ngoài Ian McKellen, nữ đầu bếp Prue Leith của chương trình thực tế The Great British Bake Off và diễn viên Lionel Blair cũng được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Ian McKellen sinh năm 1939, nổi tiếng với vai diễn “Người sắt” Magneto trong loạt phim X-Men của đạo diễn Bryan Singer, cũng như hình ảnh lão phù thủy Gandalf trong series The Lord of the Rings và The Hobbit...