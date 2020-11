Sau khi đổi nghệ danh, Soobin Hoàng Sơn nhận nút vàng YouTube

Thời gian vừa qua, nam ca sĩ Soobin gây xôn xao khi ẩn tất cả các sản phẩm âm nhạc của anh trên YouTube, đồng thời, anh còn đăng tải dòng trạng thái "Sorry" (Xin lỗi) trên trang Instagram cá nhân. Điều này khiến cộng đồng fan của Soobin vừa lo lắng vừa thắc mắc về hành động này. Ngay sau đó, Soobin đã trả lời khán giả bằng việc công bố dự án E.P The Playah với một phong cách hoàn toàn mới. Trong dự án này, Hoàng Touliver sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc và đạo diễn Kiên Ứng là người chịu trách nhiệm về phần hình ảnh.

Lý giải nguyên nhân việc ẩn tất cả các sản phẩm từng tạo nên tên tuổi, nam ca sĩ cho biết: "Đó là bước để khi E.P The Palyah ra mắt, mọi người chỉ tập trung vào nó thôi, và The Playah sẽ không bị so sánh với bất kỳ sản phẩm nào của Soobin trước đây cả. Sau khi toàn bộ dự án này ra mắt, mọi sản phẩm trước đây sẽ xuất hiện trở lại bình thường".