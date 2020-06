Sốc trước cảnh Diệp Bảo Ngọc bị máu me trên phim trường

Nữ diễn viên trong một phân cảnh máu me khiến fan hết hồn

Trong suốt thời gian qua, bà mẹ trẻ dành nhiều công sức cho việc kinh doanh nên ít tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Trong phim, Diệp Bảo Ngọc vào vai Thúy An đóng cặp với Tim trong vai Minh Đạo. Là một người làm thuê cho gia đình của Thúy An, vì cuộc sống nhiều biến cố đã biến Minh Đạo trở thành kẻ nhiều tham vọng, mưu mô, muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình người yêu. Tuy nhiên, với sự vị tha và giàu lòng nhân ái của bố vợ tương lai cùng người yêu nên Minh Đạo đã hối hận và trở về với bản chất lương thiện của mình. Minh Đạo đã rơi nước mắt trước lòng tốt của Thúy An và gia đình cô. Anh nghẹn ngào và hổ thẹn khi mọi người tổ chức sinh nhật bất ngờ mà bản thân anh cũng không hề nhớ ngày sinh của mình. Câu chuyện này nhắc nhở mọi người rằng vốn quý nhất giúp con người có thể tồn tại được dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đó là đạo đức và sự bao dung.