Streamer xứ Hàn nhận ‘gạch đá’ vì gạ tình nữ đồng nghiệp

EugBak được biết đến là một streamer nổi tiếng ở Hàn Quốc với kênh YouTube có hơn 1,8 triệu người đăng ký. Trong một chương trình phát trực tiếp mới đây, anh đã mời một nữ streamer tên Oh Sangkeum tham gia buổi trò chuyện mang phong cách mukbang. Cả hai cùng dùng đồ uống nhẹ, nhấm nháp thức ăn và nói chuyện bình thường. Không khí trở nên khó xử, căng thẳng khi EugBak đột nhiên gạ gẫm đồng nghiệp qua đêm với mình kèm lời hứa sẽ trả cô ấy 4 triệu won (hơn 82 triệu đồng). Oh Sangkeum khi ấy không thể tin vào tai mình, lúc nam streamer nọ nhắc lại lời đề nghị khiếm nhã, cô đứng dậy đánh nhẹ anh ta và cố xem như đó chỉ là một trò đùa.

Nam streamer nổi tiếng hết lần này đến lần khác gạ gẫm Oh Sangkeum qua đêm với mình, thách thức sự kiên nhẫn của cô ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, EugBak liên tục lặp lại lời mời với thái độ khăng khăng khiến người đẹp này bắt đầu khó chịu. Nam YouTuber này thẳng thừng đề xuất rằng hai người nên mời hai quản lý của họ nghỉ để có khoảng không gian riêng tư hơn. Người này cũng đề nghị cô gái “tiến xa hơn một bước” sau khi chương trình phát sóng kết thúc. Mặc dù bị xúc phạm vì những lời đề nghị trắng trợn từ phía đồng nghiệp khác giới, Oh Sangkeum vẫn cố gắng nghĩ rằng EugBak không tỉnh táo và hỏi anh ta có say không. Khi chương trình sắp kết thúc, nữ streamer đeo khẩu trang và có ý định ra về. Tuy nhiên, EugBak dỗ dành cô ngồi xuống và hứa sẽ giải thích những gì mà bản thân đang suy nghĩ. Thật không may là thứ mà EugBak gọi là “nói thật lòng” chính là nhắc lại lời đề nghị qua đêm và nói Oh Sangkeum nên kêu nhân viên của cô ra về một mình. Đến lúc này, người đẹp bực bội bỏ đi.

Oh Sangkeum tức giận bỏ về khi bị đồng nghiệp buông lời khiếm nhã. Trong khi đó, EugBak cho rằng bản thân chẳng làm gì sai từ đó vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH