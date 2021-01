Stylist của BTS bị chỉ trích vì dùng toàn hàng hiệu nhưng không đẹp

Mới đây, BTS đã tham dự 2 ngày của lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 35 vào ngày 9 và 10.1. Nhóm xuất sắc nhận về giải thưởng Album of the Year (Album của năm) cho Map of the Soul: 7. Đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên Suga tham gia sau cuộc phẫu thuật vai. Tuy nhiên, stylist (cố vấn trang phục) làm việc cho BTS lại bị chỉ trích vì hình ảnh thảm đỏ của nhóm nhạc đình đám này không được chỉn chu. 7 ngôi sao nổi tiếng khoác lên mình những món đồ hàng hiệu từ các nhà mốt lớn trên thế giới nhưng lại nhận về nhiều ý kiến chê bai từ khán giả.