Tài tử Ấn Độ bị ‘réo tên’ vì nghi dính đến đường dây làm phim khiêu dâm

Karan Kundrra cho biết sai lầm của một bộ phận công chúng làm anh vô cùng thất vọng. “Không chỉ hình ảnh của tôi, một số người còn sử dụng tên tôi. Khi tôi thức dậy và mở Twitter của mình lên, tôi thấy nhiều người đã lầm tưởng rằng người bị bắt vì sản xuất và phát hành phim khiêu dâm là tôi và đã gắn thẻ tôi trong các bài biết. Tôi đã mất một thời gian để hiểu điều gì đang xảy ra với mình và cuối cùng biết được rằng người thực sự bị bắt vì cáo buộc kể trên là Raj Kundra”, sao phim Dil Hi Toh Hai giải thích.

Karan Kundrra cho biết sự nhầm lẫn hiện tại nghiêm trọng hơn trước nhiều, anh cảm thấy chúng thật buồn cười và gây bực bội. Nam diễn viên sinh năm 1984 cho biết anh lo lắng về những tác động của tin đồn này đối với sự nghiệp của mình. Tài tử U40 lo lắng khi có nhiều người đã đọc được tin tức sai lệch mà không cập nhật phần tiếp theo của câu chuyện và mãi nghĩ rằng kẻ phạm tội là anh. “Điều đó ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tôi”, Kundrra bộc bạch. Sao phim Tình yêu diệu kỳ cũng lo ngại nhiều khán giả quốc tế hay những đối tác nước ngoài đang muốn làm việc cùng anh sẽ đọc được những tin tức sai lệch trên mạng xã hội và nghĩ sai về mình. Karan Kundrra hi vọng sự việc này sẽ sớm được khắc phục.

“Karan Kundrra bị bắt vì làm phim khiêu dâm”, đây là một trong những tiêu đề gây sốc mà tài tử 37 tuổi đọc được trong các bài viết trên mạng xã hội . Ngôi sao người Ấn Độ bày tỏ nỗi quan ngại và tự hỏi về hệ lụy của những dòng chữ ấy nếu mọi người tin đó là sự thật. Nam nghệ sĩ tiếp tục chia sẻ: “Một số người nghĩ rằng đó là một sự nhầm lẫn, một số người tin rằng đó chính là tôi. Có một số thậm chí còn bắt đầu tấn công tôi trên mạng, đăng các bài viết rồi gắn thẻ tôi, công kích thông qua việc trả lời những bình luận trên Twitter. May mắn là người hâm mộ của tôi đã giải thích cho họ hiểu”. Karan Kundrra cho biết bản thân trước kia cũng bị nhầm với Raj Kundra khi nhiều người nghĩ rằng anh chính là chồng của Shilpa Shetty. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn ấy không có gì đáng kể nên anh lúc đó đã không để tâm.

Sinh năm 1984, Karan Kundrra là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Ấn Độ. Tài tử 37 tuổi gia nhập làng giải trí từ năm 2008 và gặt hái được thành công qua các bộ phim: It Happened In Calcutta, Tình yêu diệu kỳ, Kitani Mohabbat Hai, Dil Hi Toh Hai…