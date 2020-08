Tài tử dính tin đồn hẹn hò Suzy tiết lộ sắp làm đám cưới

Ngày 12.8, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin nam diễn viên Sung Joon xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới khiến công chúng xôn xao. Theo Allkpop, Sung Joon chính thức xuất ngũ vào ngày 27.7 vừa qua và đang trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Vì có vợ là người ngoài ngành giải trí, tài tử 30 tuổi chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm cúng cùng hai bên gia đình và không cho phép paparazzi xuất hiện để đảm bảo sự riêng tư.

Bức tâm thư Sung Joon gửi cho người hâm mộ, chia sẻ về việc kết hôn, sinh con của mình. Ảnh: Allkpop/InStyle

Vào tháng 2.2020, nam diễn viên Gu family book gây chấn động khi tiết lộ bản thân đã kết hôn với bạn gái và thậm chí có con trong thời gian nhập ngũ thông qua bức tâm thư đăng tải trên mạng xã hội . Anh cho biết vì lịch nhập ngũ nên hai bên quyết định đăng ký kết hôn sớm trước khi Sung Joon phục vụ trong quân đội 2 năm. Sung Joon vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trong thời gian tạm xa rời vợ con. "Tôi tìm được người mà tôi yêu thương và muốn ở bên cạnh trọn kiếp này. Chúng tôi đã rất hạnh phúc lên kế hoạch làm đám cưới thì phát hiện ra cô ấy có thai và đó là một phép màu kỳ diệu. Vì phải nhập ngũ và muốn bảo vệ hai người mà tôi hết mực thương yêu nên tôi đã quyết định giữ bí mật điều này suốt thời gian qua. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa thể làm đám cưới. Đó sẽ là điều tuyệt nhất tôi dự định thực hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội", Sung Joon viết trong tâm thư.

Khoảnh khắc tình tứ của Sung Joon với Suzy bị paparazzi chụp lại. Ảnh: Sportseoul.com

Sung Joon sở hữu ngoại hình điển trai đúng chuẩn mỹ nam nên có lượng fan nữ đông đảo. Chính vì thế khi hay tin anh đã có vợ và con, không ít cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ bởi Sung Joon vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam diễn viên cũng nhắn nhủ người hâm mộ rằng anh muốn trở thành người đàn ông "điểm 10", là người chồng, người cha tốt, đồng thời cũng có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2013, cánh săn ảnh chụp lại được khoảnh khắc Sung Joon tay trong tay với Suzy - nữ diễn viên được mệnh danh là " tình đầu quốc dân " của Hàn Quốc. Cặp sao làm dấy lên nghi vấn hẹn hò bởi cả hai vừa hợp tác thành công trong phim Gu family book. Tuy nhiên cả hai đều phủ nhận và tuyên bố chỉ xem nhau như những người bạn thân thiết.

Sung Joon sinh năm 1990, là một diễn viên kiêm người mẫu trẻ của xứ sở kim chi. Anh xây dựng danh tiếng của mình thông qua một số bộ phim truyền hình như Can we get married? (2012), I need romance 3 (2014), High society (2015) và Madame antoine: The love therapist (2016). Ngoài ra, Sung Joon cũng thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng trong Dangerously excited (2012), Horror stories 2, Pluto (2013) và The villainess (2017).