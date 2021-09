Tài tử Mỹ đối mặt với chứng tê liệt ở chân và vùng nhạy cảm

Nicholas Brendon sinh năm 1971 và là một nam diễn viên nổi tiếng tại Mỹ. Ông quen thuộc với khán giả truyền hình nhờ vai Xander Harris trong loạt phim Buffy the Vampire Slayer (Khắc tinh ma cà rồng) và vai Kevin Lynch trong Criminal Minds. Tài tử kỳ cựu cũng ghi dấu ấn qua các bộ phim: Blood on the highway, A Golden Christmas, Big gay love, Coherence (Hiện tượng siêu nhiên)… Nghệ sĩ 50 tuổi đóng vai chính trong Wanton Want dự kiến công chiếu trên Amazon Prime Video vào 28.9 tới.