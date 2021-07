Tài tử Mỹ đột quỵ trên phim trường

Sự việc xảy ra hôm 27.7 (giờ địa phương), Bob Odenkirk đang trong quá trình quay phim Better Call Saul ở phim trường tại New Mexico (Mỹ) thì đột nhiên ngã quỵ. Ông lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trên Twitter, nhiều đồng nghiệp như David Cross, Michael McKean cùng các cộng sự và đông đảo người hâm mộ gửi lời động viên, cổ vũ cho nghệ sĩ kỳ cựu, mong ông sớm phục hồi và trở lại trường quay. Hiện chi tiết về sự việc vẫn chưa được tiết lộ.

Được biết, Bob Odenkirk đang tất bật tham gia vào quá trình sản xuất mùa thứ sáu và cũng là mùa cuối của loạt phim Better Call Saul. Hiện nhiều khán giả đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam diễn viên cũng như tiến độ thực hiện dự án. Đại diện của Sony Pictures Television, hãng sản xuất loạt phim, chưa đưa ra bình luận gì về sự việc.

Bob Odenkirk gây tiếng vang với series Better Call Saul ẢNH: SONY PICTURES TELEVISION

Bob Odenkirk sinh năm 1962, ông nổi tiếng nhất với vai luật sư lừa đảo Saul Goodman trong Breaking Bad và loạt phim riêng mang tên Better Call Saul. Trong đó, series Better Call Saul tập trung khai thác quá trình biến đổi của nhân vật này từ một Jimmy McGill có khuynh hướng tội phạm thành Saul Goodman, một luật sư máu mặt, quyền lực trong giới. Vai diễn trong Better Call Saul đã đem về cho ngôi sao tài năng này 4 đề cử diễn xuất tại giải Quả cầu vàng và 4 đề cử tại giải Emmy. Phần cuối cùng của series này gồm 13 tập và dự kiến công chiếu vào đầu năm 2022.

Bob Odenkirk gần đây cũng gây chú ý khi đóng vai chính trong phim hành động Nobody. Tác phẩm nhận được sự đánh giá tích cực từ giới phê bình và giành thành tích tốt tại phòng vé. Để trở thành một diễn viên hành động khi đã ngoài 50, tài tử kỳ cựu đã dành nhiều thời gian tập luyện, trau dồi các kỹ năng quan trọng với đội ngũ diễn viên đóng thế đầu ngành suốt thời gian dài. Ngoài ra, Bob Odenkirk còn ghi dấu ấn với các bộ phim: Nebraska, The Post, Little Women…

