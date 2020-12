Tài tử U60 luyện tập 2 năm để quay cảnh hành động trong ‘Kẻ vô danh’

Chia sẻ về vai diễn Hutch Mansell trong Nobody (tựa Việt: Kẻ vô danh), Bob Odenkirk kể về quá trình hoàn thiện bản thân gian khó như thế nào để phù hợp nhân vật và khiến nhiều người rất bất ngờ bởi sự đầu tư của ông. Ngôi sao sinh năm 1962 nói: “Tôi đã tập luyện trong 2 năm trước khi bắt đầu quay phim này, nhưng tôi biết mình còn cả một chặng đường dài phía trước”.

Được biết, Bob Odenkirk nổi tiếng là diễn viên hài kịch, nhà làm phim, tác giả tại Hollywood . Do đó, ông thừa nhận thể chất của mình không phải là mẫu diễn viên lý tưởng để diễn những cảnh quay hành động tàn bạo trong Nobody. Bob Odenkirk còn hóm hỉnh tiết lộ ông không hề tập luyện thể dục thể thao trước khi đóng Nobody. Song, vì vai diễn này, tài tử 58 tuổi đã phá vỡ mọi thói quen của mình. "Tôi hiểu bản thân muốn quay những động tác chiến đấu trong phim. Tôi muốn chính mình tự thực hiện các phân cảnh hành động chứ không chỉ nhờ một diễn viên đóng thế cho tôi", Bob Odenkirk thổ lộ.