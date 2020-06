Tài tử U.70 Dennis Quaid cưới mỹ nhân kém 39 tuổi

Trong bức ảnh cưới hiếm hoi được People đăng tải, Dennis Quaid trông phong độ bất chấp tuổi tác trong bộ vest bảnh bao cùng gương mặt hạnh phúc. Cô dâu Laura Savoie hút mắt người xem bởi gương mặt xinh xắn, nụ cười ngọt ngào và mái tóc vàng óng ả. Mỹ nhân 27 tuổi diện váy cưới trắng ôm vừa vặn cơ thể khoe tấm lưng trần nuột nà, gợi cảm. Nam diễn viên phim Kẻ xâm nhập bí ẩn không giấu được niềm hạnh phúc khi kể về đám cưới thứ tư của mình. Ngôi sao kỳ cựu cho biết đó là hôn lễ tuyệt đẹp và đáng nhớ. “Giây phút nhìn vào mắt cô ấy, tôi nhận ra vợ mình là cô dâu tuyệt vời nhất”, Dennis Quaid nói về bà xã kém tuổi.

Dennis Quaid là ngôi sao kỳ cựu của màn ảnh Hollywood. Nam diễn viên sinh năm 1954 nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm: Jaws 3-D (Hàm cá mập III), Far From Heaven (Thiên đường mong manh), Traffic, The Parent Trap (Bẫy phụ huynh), Vantage Point (Sát thủ), The Intruder (Kẻ xâm nhập bí ẩn), Midway... Vợ thứ tư của Dennis Quaid không hoạt động trong ngành giải trí. Cô tốt nghiệp Đại học Pepperdine với thành tích xuất sắc và tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Notre Dame. Mỹ nhân 27 tuổi gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng.