Tăng Phúc hát ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Tăng Phúc là một trong những ca sĩ trẻ hoạt động chăm chỉ trong thời gian gần đây. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến showbiz gần như “đóng băng” nhưng Tăng Phúc vẫn liên tục phát hành dự án mới. Vừa qua, anh tiếp tục cho ra mắt MV Ước có người bên tôi mỗi khi buồn. Đây cũng được xem là một MV quan trọng được cả Tăng Phúc và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chăm chút từ giai điệu đến lời bài hát. Trước đó, anh từng thể hiện bài hát này trong live concert kỷ niệm 3 năm ca hát vào đầu tháng 7.2020.

Chia sẻ về việc bắt tay với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung , Tăng Phúc cho biết: “Trước đây, mọi người thường thấy hình ảnh tôi gắn liền với nhiều bài hát của anh Huỳnh Quốc Huy, cả hai luôn dính nhau như bộ đôi ca sĩ - nhạc sĩ thành công trong nhiều sản phẩm. Tôi cũng từng thể hiện nhiều ca khúc của các nhạc sĩ khác nhưng với Ước có người bên tôi mỗi khi buồn của anh Nguyễn Văn Chung là ca khúc đầu tiên tôi dành nhiều tâm huyết, mong muốn được có MV hoàn chỉnh. Ngay từ khi bản demo, tôi giật mình vì có đôi lúc cảm giác bản thân trong chính câu chuyện được kể bằng lời, thấy sự cô đơn và trống trải trong tình yêu mà đôi lúc muốn thổ lộ, cùng ai đó bên cạnh những lúc vui buồn nhưng cũng không có”.

Nam ca sĩ tiết lộ anh phải ngỏ lời xin nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để được thể hiện bài hát này Ảnh: NVCC

Tăng Phúc cho biết ca khúc đáng lý nằm trong một dự án riêng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tuy nhiên, nam ca sĩ bị cuốn theo cảm xúc của bài hát đến nỗi phải… xin nhạc sĩ cho phép mình được thể hiện. “Tôi rất cảm ơn và trân trọng anh Nguyễn Văn Chung đã đồng ý dành Ước có người bên tôi mỗi khi buồn cho mình. Tôi và ê-kíp đã bắt tay nghĩ ý tưởng, mong muốn được kể nỗi buồn của người cô đơn bằng hình ảnh”, nam ca sĩ cho hay. Trong MV lần này, Tăng Phúc hóa thân thành một chàng pha chế, vô tình gặp gỡ và quen một cô gái do Quỳnh Lương đảm nhận. Cả hai cho nhau nhiều kỷ niệm vui, nhưng bất chợt một ngày, cô gái ấy biến mất và để lại nỗi trống trải lớn trong anh.

Chia sẻ về thông điệp của MV, nam ca sĩ nói: “MV kể về tình yêu của những con người trưởng thành, không còn cào xé cao trào hay khóc lóc uỷ mị. Nó là cảm giác chúng ta cảm nhận nỗi đau rất thật, rất bình thản, sống chung với nỗi đau hàng ngày, tập cách đối mặt và đi qua nó. Không quan trọng trong quá khứ chúng ta đã từng yêu ai đó bao nhiêu, có với ai đó bao nhiêu kỉ niệm nhưng hiện tại điều đó đã kết thúc. Mong ước có một người bên cạnh mình mỗi khi buồn, có thể không chỉ để yêu mà còn để bản thân cảm thấy bình yên, đó là tất cả những gì cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ê-kíp của tôi gửi gắm trong MV lần này”.

Tăng Phúc cho biết việc thực hiện liên tục những dự án âm nhạc trong năm 2020 là một trong những bước đi mạo hiểm của ê-kíp dành cho anh Ảnh: NVCC

Hiện tại, ngoài việc phát hành MV, Tăng Phúc vẫn tiếp tục ra mắt dự án Phúc Acousitc với những ca khúc được remake, hát song ca cùng khách mời. Nhiều bài hát đã gây được ấn tượng và làm khán giả bồi hồi khi nghe lại như Please Tell Me Why, Khi người đàn ông khóc, Đơn côi… Trước thắc mắc của nhiều người về việc ra mắt liên tục các dự án, nhất là giữa thời điểm showbiz gần như “đóng băng” vì ảnh hưởng dịch bệnh, Tăng Phúc nói rõ: “Thực hiện liên tục những dự án âm nhạc trong năm 2020 là một trong những bước đi mạo hiểm của ê-kíp dành cho tôi. Một phần vì muốn tận dụng tối đa sức ảnh hưởng của những sản phẩm đã thành công và may mắn nhận được sự ủng hộ của khán giả trước đó, một phần vì muốn phủ rộng hình ảnh, để nhiều người biết đến tôi hơn thông qua những sản phẩm âm nhạc được phát hành đều đặn, liên tục”.