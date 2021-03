Tăng Phúc tiết lộ điều bất ngờ về bản hit 'Chỉ là không cùng nhau'

Trước đó, bản gốc của ca khúc này là Thời không sai lệch (do Ngải Thần trình bày) cũng từng gây sốt thị trường âm nhạc xứ Trung. Mặc dù có nhiều phiên bản tiếng Việt khác nhau nhưng Chỉ là không cùng nhau do Huỳnh Quốc Huy viết lời may mắn được khán giả đón nhận. Bài hát nhanh chóng “càn quét” các bảng xếp hạng âm nhạc chỉ sau 2 ngày ra mắt.

Lần đầu hợp tác cùng nhau, cả nam ca sĩ và đồng nghiệp không khỏi bất ngờ khi bài hát được công chúng đón nhận Ảnh: NVCC

Sau 48 tiếng phát hành, ca khúc do Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi trình bày dẫn đầu bảng xếp hạng Zing Chart. Đồng thời, phần trình diễn đầu tiên của hai ca sĩ tại Đà Lạt đang ở vị trí Top 2 trending YouTube. Ở nền tảng mạng xã hội TikTok, bài hát cũng được tìm kiếm, sử dụng với hơn 17 triệu lượt nghe. Đây được xem là kỷ lục đầu tiên của nam ca sĩ sau hơn 4 năm cố gắng khẳng định giọng hát trên thị trường nhạc Việt. Giọng ca 9X chia sẻ: “Ngay từ khi nhận lời Việt từ nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy , cả ê-kíp mang tâm lý vì yêu thích giai điệu của bài hát này, muốn thể hiện một bản nhạc Việt để tặng cho khán giả. Nhưng không ngờ, hiệu ứng sau lần biểu diễn đầu tiên lại quá tốt, thậm chí còn đạt những thành tích mà trước giờ Phúc chưa từng nghĩ sẽ chạm mốc tới. Đó là động lực để Phúc cùng Trương Thảo Nhi sẽ có những sản phẩm âm nhạc mới, đầu tư chỉn chu và tốt hơn gửi đến khán giả trong thời gian tới”.

Đây được xem là động lực để cả hai cố gắng hơn trong các dự án tiếp theo Ảnh: NVCC

Tăng Phúc cho biết thêm anh hạnh phúc đến mất ngủ, liên tục đọc những bình luận, lời góp ý của mọi người để có màn biểu diễn tốt hơn trong những lần sau. Về phần Trương Thảo Nhi, cô cũng không giấu được niềm hạnh phúc sau khi bài hát nhận được phản hồi tích cực, thậm chí còn tạo động lực cho cô ra mắt liên tục nhiều ca khúc mới.