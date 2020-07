Taylor Swift dính nghi vấn đạo nhái ca sĩ Hồng Kông

Ngay lập tức cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều, một số ý kiến cho rằng Taylor Swift chỉ đang tận dụng thiên nhiên xung quanh để sản xuất hình ảnh cho folklore vì không thể đi xa do Covid -19. "Taylor Swift thường xuyên chụp ảnh trong rừng, từ ca khúc Safe and Sound cho đến Into the woods rồi mà", "Concept thiên nhiên đâu có lạ, chỉ trùng hợp chiếc áo mà thôi", "Taylor Swift là tên tuổi lớn, đạo nhái Đặng Tử Kỳ làm gì?", "Cô ấy phải tận dụng những thứ xung quanh mình để tạo ra âm nhạc đó"... Những cư dân mạng xứ Trung lại chỉ trích giọng ca Lover: "Các bạn không thể phủ nhận rằng 4 bức ảnh này trông quá giống nhau", "Đặng Tử Kỳ cũng là tên tuổi lớn ở Hồng Kông và Trung Quốc đấy", "Có lẽ chỉ là trùng hợp chăng?", "Taylor Swift nên xem xét vấn đề này"... Hiện tại cả Taylor Swift lẫn Đặng Tử Kỳ đều chưa lên tiếng về sự việc.