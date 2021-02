'Thần đồng cello' Âu Dương Na Na bị quấy rối ở sân bay

Ngày 1.2, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin sao nữ trẻ Âu Dương Na Na bị một kẻ biến thái làm phiền ở sân bay. Trong lúc mỹ nhân sinh năm 2000 cùng trợ lý di chuyển đến quầy làm thủ tục, người đàn ông mặc áo vest bỗng bất ngờ xuất hiện, tiếp cận Âu Dương Na Na , túm tóc rồi đòi hôn cô. Nữ diễn viên tỏ ra sợ hãi và lúng túng khi gặp tình huống này. May mắn, lực lượng an ninh sân bay đã nhanh chóng xuất hiện và bắt giữ fan cuồng quá khích.

Theo Sina, tên biến thái đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra hành vi quấy rối phụ nữ. Hắn ta ở độ tuổi trung niên, ăn mặc như nhân viên công sở bình thường khi gây ra sự việc. Âu Dương Na Na sau đó đã trấn an người hâm mộ, cho biết cô vẫn an toàn và mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều khán giả yêu cầu công ty của nữ diễn viên tăng cường nhân viên bảo an để giữ an toàn cho nghệ sĩ ở nơi công cộng. Hiện tại chủ đề Âu Dương Na Na bị quấy rối vẫn đang được công chúng Trung Quốc quan tâm.