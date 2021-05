Thân Thúy Hà: Công việc thuận lợi thì chuyện riêng tư phải gập ghềnh

Thân Thúy Hà sinh năm 1978 tại Tiền Giang, là một người mẫu nổi tiếng những năm 1990. Từ giải Hoa khôi Thanh lịch trong cuộc thi Người đẹp sông Tiền, sự nghiệp, cuộc đời của Thân Thúy Hà rẽ sang một bước ngoặt mới. Thử sức lĩnh vực diễn xuất, cô được khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn trên màn ảnh nhỏ và cả màn ảnh rộng.

Chia sẻ về con đường nghệ thuật , Thân Thúy Hà cho biết cô may mắn khi chặng đường trải qua đều thuận lợi. Khi mới bước chân vào sàn diễn, người đẹp từng tự ti vì thấy mình ở dưới quê, cuộc sống khó khăn không bằng ai. Nhưng bản thân là người nhạy bén và biết nắm bắt, Thân Thúy Hà từng bước chinh phục sàn diễn và tạo dấu ấn cho riêng mình. "Trong suốt quá trình làm người mẫu, tôi luôn muốn mình đứng ở vị trí số 2. Đứng nhất rồi sẽ biến mất, số 2 thì có thể mình lên số 1, hoặc mình đứng ở đó. Tôi không có tham vọng lớn mà chỉ muốn một vị trí riêng, khi nhắc đến khán giả biết về mình và biết công việc của mình", cô nói.

Thân Thúy Hà cảm thấy bản thân rất may mắn trong quá trình hoạt động nghệ thuật Ảnh: Chụp màn hình

Nói về lý do chuyển hướng sang nghiệp diễn, Thân Thúy Hà tâm sự khi theo nghề người mẫu hơn 10 năm, cô thấy mình không còn máu lửa với nghề. Từ đó, người đẹp dần rút lui để chuyển sang kinh doanh và nhận được vài lời mời đóng phim. Ban đầu, nữ diễn viên từ chối vì không tự tin đứng trước ống kính, cho rằng mình không có khiếu diễn xuất. Bộ phim đầu tiên Thân Thúy Hà tham gia là Lục Vân Tiên. Sau đó 4 năm, cô tham gia nhiều hơn và cảm thấy yêu thích công việc này.

Dù là tay ngang "lấn sân" sang diễn xuất nhưng Thân Thúy Hà đạt được rất nhiều thành công và được khán giả yêu mến. Trong cuộc trò chuyện, Cát Tường thừa nhận rằng đôi lúc cô thấy ghen tị với đồng nghiệp khi mình dù được đào tạo qua trường lớp nhưng chưa bao giờ được nhận vai chính. Nhưng bên cạnh đó, nữ MC cũng cảm thấy ngưỡng mộ trước sự cố gắng của Thân Thúy Hà.

Nữ diễn viên chia sẻ cô chấp nhận khi được công việc thuận lợi, còn chuyện tình cảm phải gập ghềnh Ảnh: Chụp màn hình

Lắng nghe những điều này, nữ diễn viên Nếu còn có ngày mai bày tỏ: "Thật sự đến giờ phút này, tôi cảm thấy con đường nghệ thuật của mình rất may mắn. Ngay cả trong thời điểm phim truyền hình miền Nam đi xuống, một số đồng nghiệp không có phim đóng phải chuyển nghề, tôi không lúc nào mà không có phim cả. Luôn cả trong thời điểm dịch, tôi vẫn hoạt động và kiếm tiền từ phim. Nhiều người hay nói đen tình đỏ bạc hoặc ngược lại, tôi thấy mình may mắn trong công việc nhưng chuyện tình cảm lại không được may mắn. Tôi nghĩ ông trời không cho ai hết tất cả, cũng không lấy đi của ai hết tất cả. Mình phải chấp nhận công việc thuận lợi thì chuyện riêng tư phải gập ghềnh".

Nhớ lại thời điểm ly hôn và làm mẹ đơn thân, diễn viên Tình yêu còn lại tâm sự lúc đó cô không có tiền, không có xe hay bất cứ thứ gì. Ngay cả khi ra ngoài thuê nhà ở, Thân Thúy Hà phải vay tiền của bạn. Nhưng may mắn lúc đó công việc của nữ diễn viên vẫn thuận lợi nên chỉ hơn 1 năm là cô đã ổn định kinh tế. Điều cô thấy suy nghĩ nhiều nhất là con trai còn quá nhỏ, bản thân lại phải tập trung làm việc để gầy dựng lại cơ ngơi. Sau đó, Thân Thúy Hà được người dì ruột lên TP.HCM chăm sóc con, cô yên tâm đi làm và dần ổn định trở lại.

Nói về con gái và cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại, Thân Thúy Hà chia sẻ vì cô mong muốn có thêm con. "Thời trẻ, tôi mong muốn mình có 4 đứa con. Nhưng tôi lấy chồng muộn quá, 31 tuổi mới sinh, sau đó lại ly dị. Đến khi tôi cảm thấy mình đã có kinh tế vững vàng, đảm bảo cuộc sống cho con thì mới dám sinh tiếp. Tôi không muốn lấy chồng, không phải vì sợ nhưng tôi cảm thấy nếu thích thì sống với nhau, không thích nữa thì giải tán. Tôi không muốn đám cưới, kết hôn hay gì đó, vì nó quá ràng buộc. Từ lúc mới ly hôn lần đầu tiên, tôi đã có suy nghĩ này rồi. Tôi có thể có thêm con nhưng không muốn lấy chồng nữa. Con đường này là do tôi lựa chọn và cũng đã chuẩn bị hết những khó khăn của người mẹ đơn thân có hai con", cô nói.

Với Thân Thúy Hà, hạnh phúc của cô đơn giản là được chăm sóc con, nấu ăn cho con những lúc rảnh rỗi Ảnh: Chụp màn hình

Theo chia sẻ, mối quan hệ của Thân Thúy Hà và người kia vẫn tốt đẹp, nhưng để đám cưới hay đăng ký kết hôn thì cô từ chối. Nữ diễn viên tiết lộ cô là người đưa ra điều kiện ngay từ đầu: "Tôi không có dụ, không có gạt. Đối với tôi thì tôi chỉ cần một đứa con. Tôi cảm thấy điều đó rất bình thường, với xã hội bây giờ thì cũng có nhiều người suy nghĩ như mình".

Chia sẻ về cách dạy con, diễn viên phim Vua bánh mì cho biết cô không tạo áp lực cho con trong chuyện học hành. Thân Thúy Hà khẳng định cô không bao giờ đánh con nhưng có cách dạy dỗ rất nghiêm túc, nguyên tắc. Mỗi khi con phạm lỗi, nữ diễn viên sẽ trò chuyện và tâm sự với con, mỗi khi phạt đều giải thích lý do để con tự nguyện.

Qua câu chuyện và những chia sẻ của mình, Thân Thúy Hà lại khuyên mọi người đừng nên bắt chước tính cách mạnh mẽ của cô. Nữ diễn viên nói rằng những người giống mình sẽ rất cực. Cô bộc bạch: "Ít ra có người đàn ông bên cạnh chia sẻ trách nhiệm, công việc với mình thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn tại vì tôi lỳ quá nên mới chịu đựng được".