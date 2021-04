‘Thánh giả giọng’ Thái Sơn tung MV đầu tay

Không chỉ là gương mặt vàng của làng beatbox Việt Nam, Thái Sơn còn được nhiều người biết đến với biệt danh “thánh giả giọng”. Bởi lẽ, chàng trai này có khả năng bắt chước chất giọng của gần 20 ca sĩ trong và ngoài nước. Sau khi xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Beatbox châu Á 2018, Thái Sơn ngày càng trưởng thành và không ngừng nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Sở hữu biệt tài hiếm có khó tìm, tuy nhiên, Thái Sơn khẳng định hát giả giọng chỉ là một sở thích, cũng là cách để anh khiến khán giả vui vẻ. Mong muốn thực sự của anh là có thể trở thành một nghệ sĩ đa năng.

Lời nói đi đôi với hành động, Thái Sơn vừa cho ra mắt MV đầu tay mang tên Why như một sản phẩm chứng minh sự nghiêm túc của mình với con đường nghệ thuật . Qua MV này, anh có thể tự tin khoe những gì mà bản thân đã rèn luyện và trau dồi trong chặng đường phấn đấu suốt 10 năm qua. Khả năng ca hát, rap, làm nhạc, sáng tác và nhảy của Thái Sơn được bộc lộ rõ nét trong MV Why. Nam beatboxer cũng cho thấy sự “lột xác” ngoạn mục trong ngoại hình và phong cách thời trang thời thượng.

Thái Sơn chia sẻ giả giọng chỉ là một sở thích ẢNH: NVCC

MV Why đánh dấu sự trưởng thành của Thái Sơn và chứng minh tinh thần nghiêm túc của anh dành cho âm nhạc ẢNH: NVCC

MV Why có phần âm nhạc mang phong cách R&B, lấy tiết tấu và chất liệu guitar làm chủ đạo tạo nên một tổng thể khá bắt tai, làm gợi nhớ phong cách âm nhạc thịnh hành vào cuối những năm 2000 và đầu năm 2010. Có thể gọi đây là dòng Oldschool của R&B khi ca từ, giai điệu lẫn cách dẫn dắt của Rap đều rất dễ nghe, dễ thuộc và ít nhạc cụ trong hoà âm phối khí. Sử dụng chất nhạc từng làm điên đảo công chúng một thời nên màu sắc trong MV lần này, Thái Sơn đã chọn tái hiện những khuôn hình gợi nhớ về thập niên 2000.

Thái Sơn tiết lộ rằng ca khúc Why được anh sáng tác và làm nhạc trong thời gian khá nhanh nhưng lại không có ý định sẽ chọn nó làm sản phẩm âm nhạc đầu tay. Cho đến khi ca khúc được gửi đến người thân, bạn bè nghe thử thì ai cũng hứng thú với giai điệu và phần lyric (lời). Vì vậy, Thái Sơn đã quyết định lắng nghe ý kiến của mọi người. “Thánh giả giọng” cho biết: “Ai cũng nói đây là sản phẩm hội tụ đủ những yếu tố tôi đang có nên tôi chọn Why làm ca khúc debut của mình”.

MV Why của Thái Sơn mang âm hưởng âm nhạc, phong cách những năm 2000 ẢNH: NVCC

MV Why kể về câu chuyện tình buồn cùng sự cô đơn trống trải của một chàng trai khi làm tổn thương người mình yêu, dẫn đến cuộc chia ly đáng tiếc. Khi mọi thứ đã lỡ làng, chàng trai chỉ biết đắm mình vào sự dằn vặt và nhớ nhung về những kỉ niệm tình yêu tươi đẹp năm xưa. Thái Sơn hy vọng với sự đầu tư chỉn chu về cả phần âm nhạc lẫn hình ảnh, MV Why sẽ làm hài lòng khán giả. MV Why sẽ được ra mắt khán thính giả vào 20 giờ, ngày 1.4 trên kênh YouTube Thai Son Beatbox.