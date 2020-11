Thanh Hằng cawalk cùng người mẫu khuyết tay

Tối 31.12 tại TP HCM, sự kiện Vietnam Runway Fashion Week 2020 khép lại với bộ sưu tập Darkness and Light của nhà thiết kế Hà Duy. Bộ sưu tập gồm 40 thiết kế, là câu chuyện về sự giao thoa giữa ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, giữa hư ảo và thực tế. Chủ đề này cũng là lý do để Hà Duy mời người mẫu khuyết tay Hà Phương đóng vai trò first face và siêu mẫu Thanh Hằng đảm nhận vị trí vedette cho show diễn. Nếu Hà Phương là "thiên thần" trong bóng đêm với ước mơ được bước ra ánh sáng thì Thanh Hằng chính là hiện thân của model khuyết tay ở thế giới tương lai - nữ thần với vầng hào quang rạng rỡ.