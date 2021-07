Thanh Thảo: Lúc mâu thuẫn, vợ chồng tôi tránh làm ầm ĩ bằng lời lẽ nặng nề

- Khi trở về Việt Nam, Thảo đã kịp có một khoảng thời gian ngắn được lưu diễn kết hợp du lịch khắp nơi, được lên sân khấu hát, được quay những hợp đồng quảng cáo rất giá trị, như vậy đã đủ hạnh phúc. Thảo luôn biết ơn vì điều đó, biết ơn tình cảm và sự ưu ái dành cho mình. Tuy nhiên, cũng còn nhiều dự án lớn của Thảo bị ngưng lại như dự án đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp, dự án kinh doanh thương hiệu cũng ảnh hưởng không ít trong thời gian qua. Nhưng đây là tình hình chung chứ không của riêng ai, mình không nên quá lo lắng, stress và than vãn. Vì thật sự mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi.