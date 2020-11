‘The Croods 2’: Tiếng cười sảng khoái chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa

The Croods: A new age là hậu truyện của tác phẩm hoạt hình ăn khách ra đời năm 2013. Phim là chuyến phiêu lưu tiếp theo của gia đình Crood thời tiền sử. Phần đầu từng gây được tiếng vang lớn khi mang về doanh thu khủng 587,2 triệu USD cho Dreamworks Animation. The Croods thậm chí còn vào danh sách đề cử phim hoạt hình hay nhất của Oscar 2013, nhưng lại không may mắn bị đánh bại bởi bom tấn Frozen. Sau nhiều năm chờ đợi, Dreamworks Animation cùng Universal Picture đã cùng bắt tay thực hiện phần phim mới về gia đình tiền sử này với cái tên The Croods: A new age

Cười thả ga cùng gia đình người tiền sử

Bám sát với tinh thần phiêu lưu, hài hước của phần 1, The Croods: A new age vẫn phát huy được những thế mạnh vốn có, thậm chí còn nâng tầm “siêu phẩm” hoạt hình này bằng bữa tiệc kĩ xảo đầy màu sắc, những câu thoại cười ra nước mắt nhưng không kém phần sâu cay. Trong cuộc phiêu lưu lần này, nhà Crood đã tìm ra lãnh địa của một gia đình người tinh khôn mang tên The Betterman. Khác biệt về lối sống, hai bên gia đình liên tục cãi vã, lâm vào những tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên đến khi buộc phải kề vai sát cánh vượt qua hiểm nguy, họ dần hiểu nhau hơn và trở nên hòa thuận.

Nhà Crood có màn đụng độ đầy hài hước với gia đình người tinh khôn The Betterman ẢNH: DREAMWORKS ANIMATION

Tiếp nối cuộc phiêu lưu đi tìm miền đất hứa để xây tổ ấm của gia đình Crood, bộ phim mở ra thế giới hoang dã với những khung cảnh tuyệt đẹp. Từ rừng già rộng lớn, những hẻm núi dốc đứng quanh co hay cánh đồng hoa bươm bướm đầy kì ảo đều khiến cho khán giả phải mê đắm. Khung cảnh bên trong ngôi làng của người tinh khôn hiện lên đẹp như tranh vẽ với vườn cây trái đủ màu sắc, dòng suối uốn lượn trong vắt. Đặc biệt hơn hết, tổ ấm trên cây của nhà Betterman được dựng lên vô cùng tinh xảo với lối kiến trúc nhiệt đới không khác gì resort 5 sao ở thời hiện đại. Phần hình ảnh càng trở nên hấp dẫn nhờ hàng loạt sinh vật kỳ bí và môi trường sống đa dạng của chúng.

Bên cạnh đó, đạo diễn Joel Crawford và bộ tứ biên kịch bao gồm Dan Hageman, Kevin Hageman , Paul Fisher và Bob Logan cũng đẩy mạnh tối đa các yếu tố gây cười trong phần phim mới. Từ những câu thoại đẩy đưa của cặp đôi Eep - Guy đang say đắm trong tình yêu cho đến lối hành xử tếu táo của nhân vật lão bà Gran đều làm cho khán giả phải cười ra nước mắt. Khôn khéo hơn, biên kịch của The Croods: A new age liên tục đưa ra những tình huống dù nằm trong bối cảnh tiền sử nhưng vẫn phản ánh được những thói xấu của thời hiện đại. Như cách nhân vật Thunk mê đắm khung cửa sổ được hình tượng hóa như chiếc ti-vi để rồi ngồi ì hàng giờ liền trước nó mà trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cậu chàng tuổi “teen” này cũng thường xuyên cắm mặt vào một chiếc khung bằng vỏ cây khiến khán giả dễ dàng liên tưởng đến màn hình di động hay iPad. Từ đó, The Croods: A new age mang đến cho khán giả những màn cười nghiêng ngả nhưng vẫn vô cùng sâu cay, mang đậm tính mỉa mai. Đây là điều mà hiếm có phim hoạt hình nào có thể làm được. Đồng thời, sự trở lại của các tên tuổi lớn như Emma Stone, Nicolas Cage, Ryan Reynolds… trong vai trò lồng tiếng cho các nhân vật cũng góp phần tạo nên sự sinh động, duyên dáng đồng nhất xuyên suốt bộ phim.

Phim hoạt hình có nhiều cảnh hành động mãn nhãn ẢNH: DREAMWORKS ANIMATION

Thông điệp về tình yêu thiên nhiên, giá trị gia đình và nữ quyền

Gói gọn trong câu chuyện về cuộc phiêu lưu và đụng độ giữa hai gia đình có lối sống khác biệt nhưng The Croods: A new age đã rất mạnh dạn khi đưa vào phim lưu lượng thông điệp lớn, giàu ý nghĩa nhân văn nhưng không hề khiên cưỡng. Tình cảm gia đình vẫn là màu sắc ấn tượng nhất của phim. Các tuyến nhân vật trong phim không còn đứng đơn lẻ mà luôn có một nhân vật đối trọng đi kèm. Xung đột, tương khắc thường xuyên xảy ra giữa cặp ông bố Grug - Phil hay hai bà mẹ Ugga - Hope.

Họ khác biệt về lối sống, cách suy nghĩ nhưng lại tồn tại những điểm tương đồng bất ngờ. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng phần lớn các bậc phụ huynh đều mắc sai lầm khi quá bảo bọc các con của mình, không dám buông tay để con họ có thể tự do trải nghiệm, khám phá thế giới . Từ đó dẫn đến những cách giáo dục mang nặng tính áp đặt. Nhân vật cô bé Dawn là hình mẫu của thế hệ tuổi “teen” bị cha mẹ kèm cặp quá sâu sát đến mức “sở hữu một vết sẹo” và “vượt ra khỏi bức tường” là ước mơ cả đời của cô.

Phim khéo léo phản ánh thói quen “nghiện” màn hình, thiết bị điện tử của giới trẻ ngày nay qua nhân vật Thunk ẢNH: DREAMWORKS ANIMATION The Croods: A new age mang tính giải trí cao nhưng vẫn hàm chứa nhiều thông điệp sâu sắc cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn ẢNH: DREAMWORKS ANIMATION

Điểm nhấn cho phần 2 của The croods là cách mà các nhà làm phim cài cắm vào thông điệp về tình yêu thiên nhiên. Gia đình Betterman đại diện cho lớp người tinh khôn, biết sử dụng tư duy để thay đổi các yếu tố tự nhiên nhằm cải thiện cuộc sống của giống loài. Tuy nhiên, chính họ cũng là tác nhân gây nên sự mất cân bằng trong môi trường sống, gây phương hại đến sự sinh tồn của các giống loài khác. Sớm hay muộn, thảm kịch cũng sẽ xảy ra nếu con người can thiệp một cách thô bạo vào vòng tròn của thế giới tự nhiên. Qua cuộc đối đầu và sau này là đồng hành cùng gia đình Crood, cuối cùng, nhà Betterman đã học được cách yêu thương và sống hòa hợp với muôn loài. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên xảy ra hàng loạt như hiện nay thì việc cài cắm vào thông điệp này có thể xem như một nước cờ vô cùng thông minh của các biên kịch.

Ở phần 2 của The Croods, tuyến nhân vật nữ dường như được ưu ái hơn hẳn và trở thành nhân tố quan trọng quyết định cái kết đầy bất ngờ ở cuối phim. Khán giả đặc biệt phấn khích với những phân cảnh hội chị em phụ nữ đồng tâm hiệp lực giải cứu cánh đàn ông thoát chết khỏi sự điên cuồng của con quái vật. Đặc biệt, nhân vật lão bà Gran sẽ đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cách xây dựng hồi kết đầy cao trào, mang màu sắc của những bộ phim nữ anh hùng cũng được vận dụng khá hiệu quả.