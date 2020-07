'The Old Guard': Phim hành động đầy tham vọng nhưng thiếu đột phá về người bất tử

The Old Guard dựa trên nguyên tác truyện tranh của Greg Rucka và Leandro Fernandez, xoay quanh một nhóm người bất tử gồm Andy (Charlize Theron), Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) và Nicky (Luca Marinelli). Xuyên suốt cuộc đời dài hàng thế kỷ, họ đã sát cánh cùng phe chính nghĩa trong những cuộc chiến với mong muốn đem lại công bằng và lẽ phải cho nhân loại. Vào thời hiện đại, trong lúc làm việc cho thế giới ngầm để kiếm sống, tình cờ họ phát hiện sự tồn tại của một người bất tử mới là Nile (Kiki Layne). Họ tìm mọi cách kết nạp Nile vào nhóm. Câu chuyện trở nên gây cấn khi gã cựu đặc vụ CIA Copley (Chiwetel Ejiofor) và giám đốc công ty dược Merrick (Harry Melling) muốn bắt họ nhằm nghiên cứu loại thuốc đem lại sự bất tử.

Trailer The Old Guard

Dù là người bất tử, nhóm chiến binh của Andy không sở hữu siêu năng lực đặc biệt nào khác ngoại trừ khả năng tự chữa lành vết thương. Họ luôn đứng trước nguy cơ bị gài bẫy, bị bắt nhốt, thậm chí bị hại chết nếu có kẻ xấu tình cờ phát hiện ra bí mật. Nhờ vậy mà câu chuyện tăng thêm phần thực tế, tạo điều kiện khai thác nội tâm nhân vật. Nhà sản xuất cũng tỏ ra quan tâm đến các vấn đề xã hội qua việc lồng ghép mối tình đồng tính giữa Joe - Nicky và thay đổi xuất thân của một số nhân vật trong nguyên tác để phiên bản điện ảnh có sự xuất hiện của những diễn viên gốc Phi (Chiwetel Ejiofor, Kiki Layne) lẫn gốc Á (Ngô Thanh Vân). Đã thế, Netflix còn thuê nữ đạo diễn người da màu Gina Prince-Bythewood “cầm trịch” bộ phim. Thoạt nhìn, The Old Guard có vẻ như là một siêu phẩm hành động hứa hẹn đem đến thông điệp bình đẳng nhân quyền, đa dạng sắc tộc.

Cô gái trẻ Nile (Kiki Layne) là nhân vật chính của bộ phim Ảnh: Netflix

Tuy nhiên, khi lấy bối cảnh diễn ra câu chuyện tại vùng Trung Đông với tình hình chiến sự căng thẳng, The Old Guard lại lộ ra sự thiếu nhạy cảm về chính trị - văn hóa. Mục đích ban đầu của câu chuyện là muốn khắc họa một nhóm chiến binh đến từ các phông nền văn hóa đa dạng, nhưng không khó để nhận ra tuyến nhân vật chính hầu hết đều là người da trắng hoặc người Mỹ (cụ thể là thành viên của Hải quân Mỹ hoặc CIA), được đặt vào vai trò "vị cứu thế" bất đắc dĩ khi đứng trước những cuộc chiến lịch sử của nhân loại, thậm chí họ còn tham dự vào các sự kiện diễn ra ở nửa kia bán cầu như thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ.

Từ đây, chuyện phim dần đi vào lối mòn thường gặp trong những tác phẩm sử dụng motif người bất tử, đó là thần thánh hóa vai trò của nhân vật, bên cạnh việc đơn giản hóa bản chất của chiến tranh. Nếu các nhân vật không có siêu năng lực đặc biệt, làm sao họ có thể tham dự vào tất cả những cuộc chiến quan trọng, làm sao biết ai nên cứu, làm sao biết đâu là phe "chính nghĩa", "yếu thế" trong một trận chiến để đứng về phía họ?

Bộ phim "thần thánh hóa" các nhân vật trong vai trò vị cứu thế Ảnh: Chụp màn hình phim

Như vậy, tham vọng tạo sự đa dạng sắc tộc, đa dạng văn hóa của bộ phim chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn nội dung cốt lõi bên trong vẫn không tránh khỏi cái bẫy "ngoại lai hóa" các quốc gia phương Đông nhằm phục vụ cho câu chuyện của các nhân vật chính đến từ phương Tây.

Dĩ nhiên The Old Guard vẫn là bộ phim nghiêng về yếu tố hành động, vì vậy nếu bỏ qua thông điệp nửa vời và phần kịch bản một chiều thì những cảnh hành động cũng chưa thực sự mãn nhãn mà chỉ ở mức gọn ghẽ, vừa đủ. Những cảnh nhân vật bộc bạch nội tâm nhiều quá mức cần thiết, có lẽ do biên kịch phải cố truyền tải phần nào nội dung của nguyên tác truyện tranh vào vỏn vẹn 1 tiếng rưỡi thời lượng phim, cuối cùng lại đẩy bộ phim vào thế lưỡng phân, không thỏa mãn cả yếu tố tâm lý lẫn hành động.

Ngô Thanh Vân "song kiếm hợp bích" cùng Charlize Theron Ảnh: Chụp màn hình phim

Về diễn xuất, các diễn viên trong phim chỉ thể hiện tròn vai. Ngay cả Charlize Theron cũng không có nhiều đất diễn để phát huy khả năng. Ngô Thanh Vân vào vai Quỳnh, người bất tử từng sát cánh cùng Andy trong những trận chiến cổ xưa. Trong một phân đoạn hồi tưởng quá khứ, Andy (lúc bấy giờ có tên Andromache) và Quỳnh bị kết tội phù thủy, nhưng chỉ có Quỳnh bị nhốt lại trong quan tài sắt thả dưới đáy biển sâu, liên tục trải qua cảm giác đau đớn chết đi sống lại suốt hàng trăm năm. Có thể nói, nhân vật của Ngô Thanh Vân tuy chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng đủ gây ấn tượng với tình tiết đắt giá hé lộ số phận bi đát của những người bất tử. Theo nguyên tác, nhân vật Quỳnh cũng hứa hẹn đóng một vai trò quan trọng trong chuyện phim sau này. Do đó, khán giả hoàn toàn có thể tự hào khi thưởng thức màn trình diễn ngắn nhưng chất của "đả nữ" màn ảnh Việt.

The Old Guard hiện được chấm 6,7/10 trên IMDb, điểm của nhà phê bình là 84% và điểm của khán giả là 74% trên Rotten Tomatoes.