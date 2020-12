The Rock khoe cơ bắp cuồn cuộn để vào vai Black Adam

Theo CinemaBlend, Dwayne "The Rock" Johnson khiến khán giả thích thú khi đăng tải hình ảnh mới lên tài khoản Instagram cá nhân, khoe thân hình lực lưỡng cùng cánh tay rắn chắc đáng ngưỡng mộ. Đây là kết quả quá trình tập luyện của ngôi sao 48 tuổi cho vai diễn ác nhân Black Adam . Bộ phim của DC là một dự án tâm huyết đối với The Rock không những ở vị trí diễn viên chính mà còn là nhà sản xuất. "Luyện tập cho Black Adam. Hệ thống phân cấp sức mạnh của Vũ trụ Điện ảnh DC sắp thay đổi", anh viết. The Rock cũng gửi lời cám ơn huấn luyện viên cá nhân Dave Rienzi đã vạch ra kế hoạch cụ thể để giúp anh có được 108kg cơ bắp trên tổng khối lượng cơ thể 118kg.