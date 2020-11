‘The Witches’ của Anne Hathaway bị cộng đồng người khuyết tật chỉ trích dữ dội

Trong bộ phim do Robert Zemeckis ngồi ghế đạo diễn, nhân vật phản diện do mỹ nhân Anne Hathaway có tạo hình gớm ghiếc, đáng sợ với mái đầu trọc sần sùi quái dị, chiếc miệng rộng tận mang tai với hàm răng man rợ và bàn tay chỉ có ba ngón cùng những móng vuốt sắc nhọn. Những phù thủy khác xuất hiện trong phim cũng có vẻ ngoài kinh dị tương tự. Theo Variety, nhiều người cho rằng bàn tay của phù thủy trong The Witchesgiống với bàn tay của những người mắc chứng Ectrodactyly, một kiểu dị dạng ở chi. Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại rằng việc khắc họa nhân vật phản diện khiếm khuyết về cơ thể có thể tạo ra định kiến rằng khuyết tật là một điều gì đó bất thường và đáng sợ.