‘Thiên thần nội y’ Georgia Fowler tung ảnh bầu bán nude tuyệt đẹp

Trong loạt ảnh Instagram mới nhất, Georgia Fowler thu hút sự chú ý khi khoe hình ảnh mang thai con đầu lòng. Cô hào hứng chia sẻ tin vui với người hâm mộ: “Thật khó để giữ im lặng về tin tức này và việc giấu nó còn khó hơn. Nathan và tôi không thể nào hạnh phúc hơn khi thông báo với các bạn tin tức đầy tuyệt vời này của chúng tôi. Hai đứa đang mong chờ đón một thiên thần bé nhỏ và bắt đầu hành trình tiếp theo cùng nhau. Điều tốt nhất vẫn đang chờ chúng tôi ở phía trước”.

Đang trong thai kỳ nhưng mỹ nhân New Zealand vẫn tự tin bán khỏa thân trước ống kính. Người đẹp khéo léo chọn góc chụp nghiêng, dùng tay nhẹ nhàng che chắn phần ngực và nở nụ cười rạng rỡ. Cô có dấu hiệu tăng cân nhẹ do mang bầu song vẫn giữ được thân hình thon gọn và những đường cong cuốn hút. Bạn bè, đồng nghiệp cùng đông đảo người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến chân dài 9X, mong hai mẹ con sẽ bình an, khỏe mạnh.

Georgia Fowler sải bước trên sân khấu với tư cách là "thiên thần" của Victoria's Secret ẢNH: GETTY

Georgia Fowler và Nathan Dalah công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 2.2020, hiện tại cặp đôi đang rất háo hức vì sắp lên chức cha mẹ. Trên Instagram, bạn trai của siêu mẫu Victoria's Secret cũng nhanh chóng thông báo tin vui và tiết lộ họ chuẩn bị đón một bé gái. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Georgia Fowler thừa nhận cô khá lo lắng khi nghĩ đến chuyện có con gái. Cụ thể, khi trò chuyện với Stellar Magazine về tác động của mạng xã hội , người đẹp chia sẻ: “Instagram có thể là một nền tảng tích cực cho sự sáng tạo nhưng cũng có những mặt trái. Tôi thực sự lo lắng khi thấy những cô gái trẻ vô tư đăng ảnh trên đó, những bức ảnh trông quá khêu gợi so với lứa tuổi của chúng. Điều đó làm tôi sợ hãi khi nghĩ đến lúc mình có con gái”.

Sinh năm 1992, Georgia Fowler được biết đến là một người mẫu tài năng, xinh đẹp đến từ New Zealand. Sở hữu nhan sắc sắc sảo, cuốn hút cùng chiều cao 1,77m và thân hình lý tưởng, cô sớm theo đuổi con đường người mẫu từ đó gặt hái được nhiều thành công. Chân dài 9X từng có cơ hội sải bước trên sân khấu show diễn nội y hoành tráng của Victoria's Secret trong ba năm liền: 2016, 2017 và 2018. Bên cạnh đó, Georgia Fowler cũng là người mẫu cho nhiều thương hiệu danh tiếng như: Miu Miu, Prada, DKNY… đồng thời “phủ sóng” trên nhiều tạp chí nổi tiếng.