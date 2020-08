Thiều Bảo Trâm tung ảnh bikini táo bạo sau khi bị chê kém sắc

Ở phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo “con kiến" của Thiều Bảo Trâm. Một tài khoản bình luận: “Ôi đẹp xuất sắc luôn cô gái của em ơi. Nay chị hot hơn MV comeback sắp tới của chị rồi ạ". Người xem khác chia sẻ: “Chị mặc váy thấy mong manh mà diện bikini cái mê luôn". Một người xem chia sẻ: “Cái body xuýt xoa quá luôn á". Về phía Thiều Bảo Trâm, khi chia sẻ với một người bạn, nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm: “Mũm mĩm tí mới xinh. Chị muốn mập lên tí mà không được. Nhịn nhịn xíu là tong teo sợ gầy đi lắm".

Trước đó, Thiều Bảo Trâm từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Giọng ải giọng ai và nhận những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng về nhan sắc. Nhiều người cho rằng việc lựa chọn trang phục cùng kiểu trang điểm không phù hợp khiến người đẹp sinh năm 1994 “dừ” hơn so với những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội . Đáp lại những ý kiến trái chiều, giọng ca Triệu lý do chia sẻ trên trang cá nhân: "Các bác cứ bảo tôi sao clip mặt tròn clip mặt bé xong hình mặt bé, do cái góc máy ấy. Xem vlog clip khác có bị đâu. Buồn cái máy quay nó không hợp vía ghê”.