Thừa nhận từng quen... 30 cô gái, cầu thủ bị loại 'thẳng tay' trong show hẹn hò

Chương trình Hành lý tình yêu tập 13 gây ấn tượng với khách mời Phương Nhi, một “thiên kim tiểu thư” xuất thân từ một gia đình kinh doanh kim cương. Là một cô gái tài năng, cá tính, chủ động và tự lập, Phương Nhi cho biết mình không tự tin với điều kiện gia đình nhưng luôn tự tin vào bản thân.

Chinh phục Phương Nhi trong tập này gồm 3 chàng trai: Thanh Phong, Tiên Sinh và Tiến Đạt. Trong khi nam thí sinh Thanh Phong gây ấn tượng bởi vẻ điển trai, hiện đang là sinh viên Y khoa, thì Tiên Sinh, cựu cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai, gây bất ngờ khi tiết lộ “từng hẹn hò với 30 cô gái”. Chàng trai cuối cùng là Tiến Đạt, một biên tập viên đến từ Hà Nội, ghi điểm bởi vẻ chín chắn và suy nghĩ sâu sắc.

Chàng cầu thủ điển trai lên show hẹn hò khiến Phương Nhi thích thú với ngoại hình "nam thần". Tuy nhiên, vì quá đào hoa nên anh không nhận được sự yên tâm từ nữ chính Ảnh: BTC

Ở vòng đầu tiên, vẻ ngoài điển trai, rắn rỏi của cựu cầu thủ Tiên Sinh là một điểm cộng nhưng điều này lại khiến Phương Nhi có chút lo lắng. Cô nhận định cầu thủ là một nghề đáng trân trọng và tự hào, luôn cống hiến hết mình trên sân cỏ vì màu cờ sắc áo. Nhưng bên cạnh đó, giới cầu thủ hiện nay ít nhiều hơi lăng nhăng nên khiến cô khá hoang mang. Hari Won và Võ Hoàng Yến cũng đồng tình với ý kiến của nữ chính.

Sau đó, bí mật đầu tiên của Tiên Sinh được tiết lộ: “Anh đã từng hẹn hò với 30 cô gái”. Anh chàng giải thích trong thời gian nghỉ thi đấu, anh có gặp vài cô gái, chỉ đơn giản là những bữa cà phê trò chuyện, ăn nhẹ nhàng… Qua những lần gặp gỡ, anh muốn tìm ra mẫu số chung về những điều phụ nữ thích, từ đó, khi xác định một mối quan hệ nghiêm túc, anh sẽ toàn tâm toàn ý khiến cô gái đó hạnh phúc.

Tuy nhiên, bí mật thứ 2 của anh chàng: “Anh không thích em khen đàn ông khác trước mặt anh”, lại không nhận được sự đồng điệu của với Phương Nhi, khiến cô có cảm giác người đàn ông này hơi tự ti và gia trưởng. Chính vì vậy, Tiên Sinh là người đầu tiên bị loại trong tập này.

Tiến Đạt là người đàn ông sâu sắc, tuy nhiên, nam thí sinh vẫn còn nhiều tổn thương từ mối tình trước. Phương Nhi quyết định không hẹn hò cùng anh Ảnh: BTC

Đến vòng tiếp theo, nam thí sinh Thanh Phong tiết lộ có mẹ đi cùng và chia sẻ ý kiến: “Anh muốn em luôn xem anh là số 1”. Anh chàng không ngại chia sẻ quan điểm, mẹ luôn ở trong lòng nhưng vợ sẽ luôn là số 1 trong trái tim. “Vì mẹ chỉ có thể ở bên cạnh ta một quãng đường đến hết thanh xuân, con cái cũng chỉ ở cạnh ta thuở bé, chỉ có vợ chồng mới là người cùng ta đi hết quãng đường đời”, Thanh Phong giải thích.

Về phía Tiến Đạt, chàng biên tập viên đưa ra bí mật “Anh vẫn còn thương người yêu cũ”. Tiến Đạt giải thích "thương" ở đây nghĩa là “chưa thể cất họ vào một góc trong trái tim, vì họ đã tạo ra những thay đổi lớn cho mình, họ cho mình một cái cảm nhận đặc biệt về tình yêu”. Tuy tiết lộ vẫn còn thương người cũ nhưng Tiến Đạt khẳng định anh hoàn toàn không có ý định quay lại vì những gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó.

Thanh Phong là người cuối cùng ở lại chương trình, sánh đôi cùng nữ chính Phương Nhi Ảnh: BTC

Trước hai lựa chọn, Phương Nhi thừa nhận Tiến Đạt là người có sự đồng điệu với cô trong cách suy nghĩ. Ngược lại, cô cũng cảm nhận anh có những tổn thương bên trong chưa được chữa lành. Nữ chính bộc bạch rằng cô cũng từng tự mình vượt qua khó khăn nên cô cũng muốn người đàn ông tiếp theo đến với mình cũng sẽ như vậy. Vì vậy, Phương Nhi đã đóng lại va li của Tiến Đạt, mở ra một cơ hội với Thanh Phong.

Ở vòng cuối cùng, Thanh Phong cũng đã chọn đúng bí mật của Phương Nhi: “Em kém may mắn vì quá hiểu người đàn ông của mình”. Giải thích bí mật này của mình, Phương Nhi cho biết sự tinh tế, nhạy cảm và quá hiểu đàn ông của mình đôi khi là sự may mắn. Tuy nhiên, nó cũng là điều “kém may mắn” vì cô dễ bị tổn thương. Nữ chính khẳng định khi không còn được trân trọng trong một mối quan hệ nữa, cô sẽ dứt khoát ra đi. Khép lại chương trình, Phương Nhi đã gặp được một chàng trai chân thành, thấu hiểu và chấp nhận bí mật của cô. Nữ khách mời nhận được những lời chúc mừng từ phía các nghệ sĩ trong ban cố vấn.