Tiến Vũ: Chưa yêu ai quá 1 năm, Khánh My là người đầu tiên yêu 3 năm

Nhà sản xuất chương trình Tâm đầu ý hợp vừa đăng tải đoạn clip giới thiệu tập 27 với sự tham gia của hai cặp "trai xinh - gái đẹp" Bình An - Phương Nga và Tiến Vũ - Khánh My. Ngay khi vừa xuất hiện trong chương trình, Đức Thịnh và Lâm Vỹ Dạ phải thốt lên: "Đẹp quá, hai cặp khách mời hôm nay quá đẹp". Ông xã Thanh Thúy xuýt xoa: "Con trai gì mà da mặt láng quá", Lâm Vỹ Dạ cũng thể hiện sự "ghen tị": "Con gái gì mà cao, trắng dữ vậy". Thậm chí, hai MC còn tuyên bố sẽ không nhắc đến nhan sắc trong chương trình.

Khi Đức Thịnh chia sẻ: "Hai bạn rất đẹp trai, mà có thể xếp vào hàng ngũ của anh luôn. Đẹp trai không sướng đâu em ha, anh hiểu điều đó mà...". Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu, Lâm Vỹ Dạ vội lay vai đồng nghiệp để nhắc nhở: "Anh Thịnh, anh đừng có như vậy nữa, anh hãy bình tĩnh lại đi. Đừng có như vậy nữa anh Thịnh", khiến mọi người bật cười thích thú.

Lâm Vỹ Dạ nhắc nhở Đức Thịnh 'bình tĩnh' khi tự nhận mình đẹp trai Ảnh chụp màn hình

Trong chương trình, cặp đôi Phương Nga - Bình An có những quan điểm về tình yêu vô cùng khác biệt với Khánh My - Tiến Vũ. Một bên thì gắn bó, luôn ở bên cạnh nhau bởi cả hai quá hiểu nhau, hợp ý, biết nhau muốn gì. Một bên thì lại thu hút bởi những điểm khác biệt, sự trái ngược nhau về suy nghĩ, tính cách và cả sở thích. Tuy nhiên, có một điểm chung là cả hai đều khá đẹp đôi với nhan sắc nổi bật, người là diễn viên, người là á hậu, người mẫu.

Sự ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi “trai xinh gái đẹp” Bình An và Phương Nga khiến người xem phải ghen tị Ảnh: Lê Nhân

Chia sẻ trong chương trình, Bình An cho biết cả hai khác biệt nhau từ suy nghĩ, tính cách, sở thích cho đến thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cũng chính sự khác biệt ấy làm cho cặp đôi càng tò mò và mong muốn khám phá, tìm hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Nam diễn viên Những cô gái trong thành phố cũng chia sẻ, sự khác biệt giữa hai người cũng chính là điểm mà Phương Nga không giống như các cô gái khác, khiến anh phải ra sức theo đuổi để có được trái tim của người đẹp.

Khi được hỏi về nụ hôn đầu tiên, cả hai đều khá lúng túng và ngượng ngùng. Bình An thì cho rằng vì là nụ hôn đầu nên nó diễn ra khá nhanh, còn Phương Nga thì thấy vô cùng mới mẻ bởi Bình An khi ấy chính là mối tình đầu của cô. Lãng mạn, dễ thương là thế nhưng những điểm trái ngược nhau cũng nhiều lần khiến cả hai rơi vào tình huống tréo ngoe. Trong khi Bình An không thích sầu riêng còn bạn gái thì vô cùng mê mẩn. Hay khi Lâm Vỹ Dạ hỏi đến người yêu cũ, chàng diễn viên sinh năm 1993 giật mình “thon thót” chia sẻ rằng, mình sẽ “làm bạn với người yêu cũ” trước mặt Phương Nga. Từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, Phương Nga còn hé lộ lý do mình “đổ” trước Bình An chính là giây phút khi nhìn thấy dáng chạy “vận động viên” thật đẹp của bạn trai.

Tiến Vũ khẳng định chưa yêu ai quá 1 năm, Khánh My là người đầu tiên yêu 3 năm Ảnh: Lê Nhân

Trái ngược với Bình An - Phương Nga, cặp đôi Khánh My - Tiến Vũ lại khá hiểu và đồng tình với nhau. Sau khi công khai yêu bạn trai kém tuổi, Khánh My và Tiến Vũ thường xuyên nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tham gia chương trình, cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm và sự ăn ý với nhau khiến mọi người bất ngờ. Nhắc đến người yêu cũ, Khánh My một mực khẳng định bạn trai mình không bao giờ liên lạc. Và Tiến Vũ đã tuyên bố chắc nịch “không liên lạc với người yêu cũ” khiến người đẹp vui mừng.

Khán giả không khỏi bất ngờ khi nam người mẫu điển trai tiết lộ: "Trước giờ chưa yêu ai quá 1 năm. Khánh My là người đầu tiên yêu 3 năm”. Khi được hỏi về chuyện tình của mình, Khánh My dành cho người yêu những lời khen "có cánh": "Tiến Vũ luôn quan tâm, nâng niu, chiều chuộng và rất tâm lý. Tiến Vũ muốn tôi làm cô dâu của anh ấy”.