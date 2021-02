Tiêu Chiến xuất hiện điển trai tại sự kiện

Đây là lần lộ diện công khai đầu tiên của Tiêu Chiến sau vụ đăng tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân vào tối 27.2, tròn 1 năm sau vụ fan cuồng gây họa với hai diễn đàn lưu trữ fanfic AO3 (Archive of Our Own) và Lofter, khiến anh bị liên lụy - lượng anti fan tăng nhanh chóng mặt và sự nghiệp tụt dốc không phanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA