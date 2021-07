Top phim điện ảnh và series phim đáng xem nhất của HBO GO trên Truyền hình MyTV

Joker - Bộ phim riêng về nhân vật phản diện khét tiếng nhất DC

Tác phẩm điện ảnh ra đời năm 2019 đã khắc họa quá khứ của “Hoàng tử tội phạm” theo một cách “đen tối, bạo lực và điên cuồng” nhất mà trước giờ chưa ai dám nghĩ đến trên màn ảnh. Dù đã xuất hiện trên truyện tranh và màn ảnh từ lâu, nhưng nguồn gốc của tên hề tội phạm Joker đối với khán giả vẫn luôn là một ẩn số. Hắn chỉ xuất hiện như một phản diện thuần túy, nhiệm vụ của hắn bao giờ cũng là đối chọi với Batman và thua để chứng minh rằng thiện thì luôn thắng ác. Đứng trước một nhân vật đã quen mặt với khán giả đại chúng, Todd Phillips quyết định chọn một hướng đi mạo hiểm. Không chỉ xây dựng cho Joker một quá khứ hoàn chỉnh, ekip làm phim Joker còn gạt bỏ sự hiện diện của Batman để câu chuyện này chỉ là của riêng Arthur Fleck và đưa ra một lời giải thích táo bạo, đầy thỏa đáng về nguồn gốc của Joker.

Tenet - Bộ phim thực sự gây hack não

Bom tấn thực sự - Tenet năm 2020 của quái kiệt Christopher Nolan sẽ dắt chúng ta đi vòng quanh thế giới và chơi đùa với thời gian. Tenet không phải một bộ phim giải trí đơn thuần bởi vì cảm giác xem phim rất dồn dập và chứa lượng thông tin cũng như nhịp độ vô cùng nhanh. Cái gì càng khó hiểu, càng khiến chúng ta tò mò thì càng có sức hấp dẫn. Vì vậy, Tenet nói riêng và các tác phẩm trước đây của đạo diễn Nolan nói chung được giới mộ điệu cũng như người hâm mộ điện ảnh tán dương, đơn giản vì nó quá phức tạp, cho thấy được tầm nhìn và sự đam mê khoa học của Christopher Nolan. Khái niệm mà Tenet mang đến cho người xem ở bộ phim này chính là sự “đảo ngược” (Inversion) của dòng thời gian. Đồng thời sẽ đưa chúng ta vào mê cung cảm giác vừa hiểu nhưng lại không hiểu, vừa nghĩ rằng mình nắm bắt được cốt lõi vấn đề nhưng qua cảnh khác thì phải thốt lên ‘mình đang xem cái quái gì thế’.

Liên minh công lý phiên bản của Zack Snyder (Zack Snyder’s justice league)

Liên minh công lý phiên bản của Zack Snyder (Zack Snyder’s justice league) năm 2021 là một trong 4 bộ tứ được fan của vũ trụ điện ảnh DC săn đón nhất trên HBO GO kỳ này. Đây là bản dựng mang đúng phong cách Snyder - một trong những nhà sáng tạo quan trọng của vũ trụ siêu anh hùng DC. Bên cạnh phiên bản của Zack Snyder, các mọt phim sẽ có cơ hội mãn nhãn cùng liên minh công lý đối đầu ngũ quái tai họa (Justice league vs the fatal five) ( 2019), liên minh công lý hắc ám: cuộc chiến Apokolips (Justice league dark: Apokolips war) ( 2020) và cuối cùng, liên minh công lý phiên bản của Zack Snyder (đen trắng) (Zack Snyder’s justice league: Justice is gray) (2021).

Trò chơi vương quyền có tên tiếng Anh là Game of Thrones, đây là bộ phim truyền hình giả tưởng Mỹ mang tính giải trí cao. Đến nay, Trò chơi vương quyền đã trải qua 8 mùa cuốn hút người xem không ngừng theo từng tập. Game of Thrones đã được đề cử cho 106 giải Primetime Emmy và đã thắng 38 giải, giữ kỷ lục Emmy cho phim truyền hình. Trò chơi vương quyền được chuyển thể dựa trên loạt tiểu thuyết giả tưởng A Song of Ice and Fire của tác giả George R. R. Martin do Mỹ sản xuất.

Giới thiệu gói HBO GO trên MyTV

HBO GO là gói nội dung đặc sắc cho phép thuê bao MyTV xem không giới hạn thư viện nội dung khổng lồ của HBO. Bao gồm khoảng 3.000 giờ VOD được cập nhật mới liên tục với các nội dung độc quyền do HBO sản xuất tại Mỹ và Châu Á, phim điện ảnh bom tấn, phim bộ ăn khách và các chương trình trẻ em yêu thích. Cùng các kênh truyền hình xem trực tuyến đặc sắc là HBO và Cinemax.

Chương trình khuyến mại đặc biệt của HBO GO trên MyTV

Với việc truyền hình MyTV ra mắt gói HBO GO vào tháng 5.2021, khách hàng được hưởng ngay khuyến mại 30 ngày dùng thử trọn vẹn kho nội dung đặc sắc của HBO GO. Chương trình được áp dụng từ ngày 12.5 đến hết 9.8.2021 đối với 30.000 khách hàng đầu tiên đăng ký gói HBO GO.

Đối tượng hưởng khuyến mãi là các khách hàng đăng ký mới và khách hàng hiện hữu của truyền hình MyTV trên các dòng thiết bị SmartTV (AndroidTV, HTML5), trên MyTV Box 2020 và điện thoại di động smartphone/máy tính bảng (iOS, Android) có hỗ trợ DRM (Digital rights management)

Lưu ý, số lượng gói dùng thử đã sắp hết. Khách hàng nhanh tay truy cập vào ứng dụng MyTV trên màn hình tivi hoặc qua ứng dụng MyTV trên smartphone để nhận khuyến mại dùng thử.