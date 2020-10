Trần Kiều Ân lộ mặt mộc già nua

Rất nhiều người cho biết rằng họ không thể nhận ra Trần Kiều Ân. "Đúng là trang điểm có sức mạnh thật đáng sợ", "Tôi không ngờ đây là mặt mộc của cô ấy", "Trần Kiều Ân già thật rồi", "Không ai có thể chống lại thời gian"... là những lời nhận xét của cư dân mạng. Đáng chú ý, đây cũng không phải là lần đầu tiên Trần Kiều Ân lộ mặt mộc lão hóa. Khi tham gia một chương trình truyền hình, nữ diễn viên đình đám cũng khiến khán giả được phen xôn xao với ngoại hình già nua.

Tháng 4 năm nay, Trần Kiều Ân đã lên tiếng bác bỏ tin đồn mang thai với người yêu kém 9 tuổi - Alan. Minh tinh Đài Loan đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn qua mối tình đẹp với bạn trai ngoài ngành. Cả hai gặp nhau khi tham gia Tình yêu của con gái mùa 2 và công khai mối quan hệ vào cuối năm ngoái. Hiện tại Trần Kiều Ân vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật với phim điện ảnh Into the rainbow và loạt phim truyền hình New horizon, Hello my shining lover được lên kế hoạch phát sóng trong năm nay.