'Trùm giang hồ' Huỳnh Kiến An: Sốc trước phát ngôn liên quan đến phim ‘Người phán xử’

Từng đóng những vai phản diện, ông trùm, Huỳnh Kiến An cho rằng nếu như không có những phân cảnh hành động thì một bộ phim về tội phạm sẽ khó lột tả chân thật và thu hút khán giả. “Trước hết phim mang tính giải trí và mang tính hiện thực xã hội. Tiêu chí làm phim phải hấp dẫn hơn, trung thực hơn và người làm phim cũng muốn nó tốt hơn", ông nói. Đồng thời, nam diễn viên chia sẻ tội phạm là do bản chất của con người chứ không phải do phim ảnh. “Người ta không thể vượt qua được sự tham lam thì người ta sẽ phạm tội, chứ không phải do điện ảnh gây ra. Tội phạm có trước khi có điện ảnh mà", ông chia sẻ.