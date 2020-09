MC Đỗ Phương Thảo được vinh danh 'start up tiêu biểu'

Vừa qua Lễ trao giải Tuổi trẻ Golf Tournament for Start Up 2020 đã chọn ra 25 mô hình start up tiêu biểu để tuyên dương. Một trong số 25 start up tiêu biểu được tuyên dương là mô hình kinh doanh giáo dục của nữ MC đang cầm mic trên sân khấu - mô hình đào tạo MC và Xây dựng thương hiệu cá nhân MC Skills Hub của Đỗ Phương Thảo.

MC Đỗ Phương Thảo với mô hình kinh doanh tinh giản, hiệu quả đã giúp MC Skills Hub phát triển vượt bậc trong giai đoạn khó khăn Covid-19 và xuất sắc kêu gọi được thêm 2 nhà đầu tư cá nhân phát triển mô hình đào tạo của mình, cũng như ký kết được nhiều các thương hiệu đồng hành để giúp học viên xây dựng hình ảnh cá nhân. Với sự năng động của mình, với hệ sinh thái kinh doanh phong phú cùng kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực dẫn chương trình hơn 13 năm, MC Đỗ Phương Thảo đã giúp MC Skills Hub có được những ‘quả ngọt’ đầu tiên.

Chiến lược của MC Skills Hub tập trung vào chất lượng và hiệu quả thực tế nên không đào tạo dàn trải, lớp học không quá đông học viên, chương trình học đa dạng được ‘may đo' để giúp học viên đạt hiệu quả tốt nhất. Sau khóa học các học viên được giới thiệu show dẫn, được kết nối với các agency events...